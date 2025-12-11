Coppa del Mondo
Dove vedere in tv lo sci alpino questo fine settimana: orari St. Moritz e Val d’Isere, canali, streaming
La Coppa del Mondo di sci alpino, conclusa la trasferta in terra nordamericana, ritorna in Europa. Il calendario propone un fitto programma di gare che, nei due settori, potrà certamente offrire grandi emozioni a tutti gli appassionati. Val D’Isere per gli uomini e Sankt Moritz per le donne, gli scenari in cui sciatori e sciatrici si cimenteranno.
L’appuntamento immancabile nella storica località francese propone il quarto slalom gigante stagionale, in programma sabato, e il ritorno dello slalom speciale, disciplina giunta alla terza gara dell’anno, nella giornata di domenica. Per entrambe le gare la prima manche è in programma alle 09:30, mentre la seconda prenderà il via alle 13:00.
In Svizzera è il momento dell’esordio stagionale per le specialiste delle discipline veloci. Si parte venerdì 12 con la disputa della prima discesa libera. Sabato 13, alle 10:45, le discesiste tornano subito in pista. Domenica 14, partenza prevista alle 10:45, il primo SuperG stagionale chiuderà la tre giorni di gare in terra elvetica.
Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
Venerdì 12 dicembre
Ore 10.15 Discesa libera femminile Sankt Moritz
Sabato 13 dicembre
Ore 09.30 Prima manche gigante maschile Val D’Isere
Ore 10.45 Discesa libera femminile Sankt Moritz
Ore 13.00 Seconda manche gigante maschile Val D’Isere
Domenica 14 dicembre
Ore 09.30 Prima manche slalom maschile Val D’Isere
Ore 10.45 SuperG femminile Sankt Moritz
Ore 13.00 Seconda manche slalom maschile Val D’Isere
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)
Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport.