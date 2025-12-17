Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Val Gardena, Val d’Isere ed Alta Badia, canali, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino si prepara ad affrontare lo sprint che la condurrà alla breve sosta per le festività natalizie. A partire da domani il settore maschile e quello femminile proporranno un fitto programma di gare che terrà gli appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Val Gardena e l’Alta Badia per gli uomini, Val d’Isère per le donne, gli scenari in cui sciatori e sciatrici si cimenteranno.

Il calendario degli appuntamenti in campo maschile inizia dalla mitica Saslong, storica pista su cui sono in programma due discese, la prima recupero di quella non disputata a Beaver Creek, e un SuperG. Le tre gare si svolgeranno da giovedì 18 a sabato 20 con l’orario di inizio previsto alle 11:45 in tutti e tre giorni. Non ci sarà poi il tempo per rifiatare perché domenica sarà il momento di uno degli appuntamenti immancabili del calendario internazionale. L’Alta Badia ospita la tradizionale tappa di Coppa del Mondo con due gare: lo slalom gigante di domenica 21 e lo slalom speciale di lunedì 22. Entrambe le gare disputeranno la prima manche alle 10:00 e la seconda alle 13:30.

In Francia torneranno invece al centro dell’attenzione le discipline veloci con un doppio appuntamento che potrà sicuramente incidere sulle sorti della classifica generale. Si parte sabato 20 con la discesa libera, partenza prevista alle 10:30, si prosegue il giorno dopo con il secondo SuperG stagionale che inizierà alle 11:00.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Giovedì 18 dicembre

Ore 10.30 prima prova discesa femminile Val d’Isère

Ore 11.45 discesa maschile #1 Val Gardena (recupero di Beaver Creek)

Venerdì 19 dicembre

Ore 10.30 seconda prova discesa femminile Val d’Isère

Ore 11.45 superG maschile Val Gardena

Sabato 20 dicembre

Ore 10.30 discesa femminile Val d’Isère

Ore 11.45 discesa maschile #2 Val Gardena

Domenica 21 dicembre

Ore 10.00 prima manche gigante maschile Alta Badia

Ore 11.00 superG femminile Val d’Isère

Ore 13.30 seconda manche gigante maschile Alta Badia

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport