Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Livigno e Semmering, canali, streaming

Ultimi appuntamenti dell’anno per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nel weekend si disputeranno tre gare. In programma, infatti, ci sono l’inedito superG maschile di Livigno, mentre al femminile si va in Austria a Semmering per una due giorni dedicata alle prove tecniche (gigante e slalom).

Per chiudere il 2025 dunque ci sarà una grande novità nel Circo Bianco. Per la prima volta si terrà un supergigante a Livigno e dunque un nuovo appuntamento in casa per i velocisti italiani, che sono reduci da una serie di risultati davvero eccellenti sulla Saslong in Val Gardena. Attesa per Dominik Paris e soprattutto per Giovanni Franzoni, reduce dal primo podio della carriera.

In Austria, invece, correranno le donne. In gigante fari puntati per i colori azzurri in particolare su Sofia Goggia, che arriva dal successo in superG in Val d’Isere. Cerca continuità Lara Della Mea, forse la migliore tra le italiane in questa prima parte di stagione non solo in gigante, ma anche in slalom, come dimostra l’ottavo posto di Courchevel.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare a Livigno e Semmering, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 (prima manche gigante e il superG maschile) e Rai Sport HD (seconda manche gigante e tutto lo slalom); in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO 2025

Sabato 27 Dicembre

10.00 Prima manche gigante femminile Semmering (Austria) – Rai 2

11.30 SuperG maschile Livigno (Italia) – Rai 2

13.00 Prima manche gigante femminile Semmering (Austria) – Rai Sport

Domenica 28 Dicembre

14.15 Prima manche slalom femminile Semmering (Austria) – Rai Sport

17.45 Prima manche gigante femminile Semmering (Austria) – Rai Sport

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (prima manche gigante e il superG maschile), Rai Sport HD (seconda manche gigante e tutto lo slalom)

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.