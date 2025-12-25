Sport in tv
Dove vedere in tv la World Tennis Continental Cup 2025: orari, lista partecipanti, streaming
L’appuntamento è previsto dal 26 al 28 dicembre per la World Tennis Continental Cup 2025. Un torneo di esibizione a squadre, che si ispira alla Laver Cup, in cui a contrapporsi saranno due squadre. Da una parte ci sarà la rappresentativa del Team Europe e dall’altra quella del Team World. Il tutto andrà in scena a Shenzhen (Cina).
Venerdì 26 si terranno due singolari femminili, mentre sabato 27 e domenica 28 si giocheranno due singolari maschili, un singolare femminile ed un doppio misto. Due compagini con quattro elementi a testa. Nella formazione del Vecchio Continente ci saranno Flavio Cobolli, Valentin Vacherot, Belinda Bencic e Iga Swiatek.
L’azzurro si cimenterà in questa particolare competizione, affiancato al sorprendente monegasco, alla n.2 WTA e all’elvetica che, reduce dalla maternità, sta tornando ad alti livelli. Nel citato Team Word le stelle saranno il russo Andrey Rublev e la kazaka Elena Rybakina. A completare il roster saranno i cinesi Zhizhen Zhang e Xinyu Wang.
L’edizione 2025 della World Tennis Continental Cup 2025, in programma a Shenzhen (Cina) dal 26 al 28 dicembre, sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà cronache e aggiornamenti sulla competizione.
WORLD TENNIS CONTINENTAL CUP 2025
Venerdì 26 dicembre (orari italiani)
10.00 Cerimonia d’apertura
A seguire Belinda Bencic-Xinyu Wang
A seguire Iga Swiatek-Elena Rybakina
Sabato 27 dicembre (orari italiani)
3.00 Flavio Cobolli-Zhizhen Zhang
A seguire Iga Swiatek-Xinyu Wang
Non prima delle 10.00 Valentin Vacherot-Andrey Rublev
A seguire Flavio Cobolli/Belinda Bencic-Zhizhen Zhang/Xinyu Wang
Domenica 28 dicembre (orari italiani)
3.00 Valentin Vacherot-Zhizhen Zhang
A seguire Belinda Bencic-Elena Rybakina
Non prima delle 10.00 Flavio Cobolli-Andrey Rublev
A seguire Valentin Vacherot/Iga Swiatek-Andrey Rublev/Elena Rybakina
A seguire Cerimonia di chiusura
PARTECIPANTI WORLD TENNIS CONTINENTALE CUP 2025
TEAM EUROPE
Flavio Cobolli
Valentin Vacherot
Belinda Bencic
Iga Swiatek
TEAM WORLD
Andrey Rublev
Zhizhen Zhang
Elena Rybakina
Xinyu Wang
PROGRAMMA WORLD TENNIS CONTINENTAL CUP 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD
Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix