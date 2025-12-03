Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari partite 3 dicembre, programma, streaming

Oggi mercoledì 3 dicembre si disputano cinque incontri validi per la nona giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si incomincerà con quattro partite alle ore 20.30: big match all’ombra del Monte Bondone tra Trento e Modena, i Campioni d’Italia saranno attesi dall’esigente incrocio con i Canarini; Perugia cerca continuità sul campo della poco quotata Grottazzolina, in piena lotta per non retrocedere; Verona vuole continuare a sognare ospitando Cisterna.

L’altro incrocio delle ore 20.30 sarà quello tra Piacenza e Padova: i Lupi puntano ai piani della classifica, i veneti vogliono rilanciarsi per accedere ai quarti di finale della Coppa Italia. Alle ore 20.45, invece, si accenderanno i riflettori per l’interessante testa a testa tra Monza e Civitanova: la Lube chiede il lascia passare ai brianzoli per puntare in alto, ma i padroni di casa cercheranno il colpaccio a effetto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi valide per la nona giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Mercoledì 3 dicembre

20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Sonepar Padova – Diretta streaming su VBTV

20.30 Yuasa Battery Grottazzolina vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta streaming su VBTV, DAZN

20.30 Rana Verona vs Cisterna Volley – Diretta streaming su VBTV

20.30 Itas Trentino vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su VBTV, DAZN

20.45 Vero Volley Monza vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY OGGI: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Monza-Civitanova su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Grottazzolina-Perugia e Trento-Modena su VBTV e DAZN, per gli abbonati; Piacenza-Padova e Verona-Cisterna su VBTV, per gli abbonati; Monza-Civitanova su Rai Play e VBTV.