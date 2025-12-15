Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana 2025 di calcio: orari semifinali e finale, programma, streaming

Il turno di Serie A non è ancora concluso, considerando il fatto che stasera a sfidarsi vi saranno Roma e Como, eppure il calcio italiano è già proiettato in avanti, visto che stiamo entrando nella settimana della Supercoppa Italiana 2025.

Si vola in Arabia Saudita per le semifinali e la finalissima della competizione, che l’anno scorso ha visto vincere il Milan. I rossoneri, secondi classificati in Coppa Italia nella scorsa stagione, parteciperanno nuovamente alla manifestazione, insieme al Bologna, vincitore della Coppa Italia, e al Napoli e all’Inter, scudettati i partenopei e secondi i nerazzurri nel massimo campionato domestico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite della Supercoppa Italiana 2025-2026. Le semifinali saranno visibili in chiaro su Italia 1, in attesa di capire dove verrà posizionata la finalissima (Canale 5 o Italia 1) e in streaming sul sito sportmediaset.it. OA Sport vi fornirà gli articoli di riepilogo partita dopo partita: dalle semifinali alla finalissima che assegnerà il trofeo.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA 2025

Giovedì 18 dicembre

20.00 Milan-Napoli – Italia 1 e in streaming sul sito sportmediaset.it

Venerdì 19 dicembre

20.00 Inter-Bologna – Italia 1 e in streaming sul sito sportmediaset.it

Lunedì 22 dicembre

20.00 vincente Milan/Napoli vs. vincente Inter/Bologna – Canale tv Mediaset da definire (Canale 5 o Italia 1) e in streaming sul sito sportmediaset.it