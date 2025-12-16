Sport in tv
Dove vedere in tv la NextGen 2025 di tennis: orari, gironi, programma, streaming
Gedda, in Arabia Saudita, ospiterà, da mercoledì 17 a domenica 21 dicembre, le Next Gen ATP Finals 2025 di tennis: i primi 8 classificati della Race to Jeddah (al netto delle rinunce), che riguarda i tennisti under 21, si affronteranno nell’ultimo torneo stagionale.
Nel Gruppo Blu saranno protagonisti lo statunitense Learner Tien, gli spagnoli Rafael Jodar e Martin Landaluce, ed il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, mentre nel Gruppo Rosso scenderanno in campo il croato Dino Prizmic, lo statunitense Nishesh Basavareddy, il belga Alexander Blockx ed il tedesco Justin Engel.
La fase a gironi è in calendario da mercoledì 17 a venerdì 19, le semifinali si giocheranno sabato 20, infine la finale andrà in scena domenica 21. La diretta tv delle Next Gen ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now.
CALENDARIO NEXT GEN ATP FINALS 2025
Mercoledì 17 dicembre – Round robin
Dalle ore 12.00 italiane
Dino Prizmic-Nishesh Basavareddy
Non prima delle ore 13.00 italiane
Alexander Blockx-Justin Engel
Non prima delle ore 17.00
Learner Tien-Rafael Jodar
A seguire
Martin Landaluce-Nicolai Budkov Kjaer
Giovedì 13 novembre – Round robin
Dalle ore 12.00 italiane
Match da definire
Non prima delle ore 13.00 italiane
Match da definire
Non prima delle ore 17.00
Match da definire
A seguire
Match da definire
Venerdì 14 novembre – Round robin
Dalle ore 12.00 italiane
Match da definire
Non prima delle ore 13.00 italiane
Match da definire
Non prima delle ore 17.00
Match da definire
A seguire
Match da definire
Sabato 15 novembre – Semifinali
Dalle ore 17.00
Prima semifinale
Non prima delle ore 19.00 italiane
Seconda semifinale
Domenica 16 novembre – Finale
Dalle ore 18.00 italiane
Finale
