Dove vedere in tv la NBA oggi: orari, programma, streaming. Thunder-Spurs in prima serata!

La stagione della NBA 2025-2026 non si ferma e nella giornata di oggi, giovedì 25 dicembre, andrà in scena come ogni anno l’appuntamento con l’NBA Christmas Day. Il basket americano, in una giornata di festa, presenta ai telespettatori di tutto il mondo il suo fascino, tramite un palinsesto che richiama sul parquet le squadre di maggior interesse.

Il grande regalo agli appassionati permetterà la visione, a partire dalle ore 18 italiane, di ben cinque sfide con la presenza dei giocatori più rappresentativi della lega. Il ricco programma partirà come detto alle 18 quando, al Madison Square Garden, i New York Knicks (20-9), freschi campioni della NBA Cup, ospiteranno i Cleveland Cavaliers (17-14), reduci da due vittorie consecutive.

L’attenzione però sarà riposta sul match delle 20.30 tra gli Oklahoma City Thunder (26-4) ed i San Antonio Spurs (22-7), due superpotenze ad Ovest che vantano giocatori del calibro di Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama, capaci di attirare appassionati e non. Alle 23.oo si prosegue con Golden State Warriors (15-15)-Dallas Mavericks (12-19), prima di Los Angeles Lakers (19-9)-Houston Rockets (17-10) alle 02.00 di notte. Chiude il programma la sfida tra Denver Nuggets (21-8) e Minnesota Timberwolves (20-10) alle 04.30.

PROGRAMMA NBA CHRISTMAS DAY 2025

Giovedì 25 dicembre (orari italiani)

Ore 18.00 New York Knicks-Cleveland Cavaliers

Ore 20.30 Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs

Ore 23.00 Golden State Warriors-Dallas Mavericks

Ore 02.00 Los Angeles Lakers-Houston Rockets

Ore 04.30 Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves

DOVE VEDERE LA NBA OGGI 25 DICEMBRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutti i match su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport (Thunder-Spurs)