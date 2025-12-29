Dove vedere in tv la Dakar 2026: c’è una novità storica nel palinsesto

Si avvicina giorno dopo giorno il momento della Dakar 2026, edizione numero 48 del rally raid più prestigioso al mondo che si terrà in Arabia Saudita dal 3 al 17 gennaio con partenza e arrivo a Yanbu. La Maratona del Deserto sarà composta da un prologo seguito da 13 tappe (con un solo giorno di riposo a Riad il 10 gennaio) per un totale di 7.994 chilometri per le auto e 7.906 per le moto.

Di questi, sono previsti ben 4.480 chilometri cronometrati per le auto e 4.748 per le moto mentre il resto sarà riservato come di consueto ai vari trasferimenti. Nel percorso di quest’anno non figura il temuto Empty Quarter, inoltre è stata abolita la tappa di 48 ore e al suo posto si disputeranno due marathon da due giorni (7-8 gennaio e 13-14 gennaio) in cui i concorrenti non potranno ricevere assistenza esterna dai loro equipaggi di supporto durante il bivacco notturno.

L’edizione 2026 della Dakar sarò trasmessa in tv su Sky Sport, che offrirà una sintesi quotidiana delle tappe in programma. Le migliori immagini delle varie giornate di gara saranno visibili anche in streaming su discovery+, Sky Go, NOW e sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni frazione della Maratona del deserto.

PROGRAMMA DAKAR 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Tv: sintesi quotidiana su Sky Sport.

Streaming: sintesi quotidiana su discovery+, SkyGo, NOW, canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.

Diretta Live testuale: OA Sport.