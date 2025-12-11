Ciclismo
Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross, Namur 2025: orari, programma, streamig
Dopo la tappa italiana di Terralba, la Coppa del Mondo ciclocross 2025-2026 si sposta ora a Namur (Belgio) per affrontare un nuovo appuntamento stagionale. Nell’iconico circuito intorno alla cittadella andranno infatti in scena, domenica 14 dicembre, le due gare Elite maschili e femminili, valide per il calendario UCI.
Tanta l’attesa per questa nuova tappa, con l’Italia pronta a recitare un ruolo da protagonista. In Sardegna, nello scorso fine settimana, la squadra azzurra ha ottenuto solo piazzamenti nelle due gare Elite. Nello specifico, Sara Casasola, seconda a Tabor, ha manifestato il suo ottimo stato di forma, chiudendo la prova in quinta posizione.
Bene anche Filippo Agostinacchio nella gara maschile, conclusa all’ottavo posto. In Belgio però ci sarà un avversario in più. Tornerà infatti a disputare una tappa di Coppa del Mondo Mathieu Van Der Poel. Il campione neerlandese, dopo i mesi di stop, ritorna quindi in scena nel suo campo, per dare nuovamente spettacolo nel fango.
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS NAMUR 2025
Domenica 14 dicembre
Ore 13.40 – Prova Donne Elite
Ore 15.10 – Prova Uomini Elite
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS NAMUR 2025
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport
Diretta Live testuale: OA Sport