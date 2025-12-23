Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari partite martedì 23 dicembre, canali, streaming

Il campionato di Serie A1 femminile si avvicina alla pausa natalizia con una 16ª giornata interamente concentrata martedì 23 dicembre, un turno che apre il trittico natalizio e che arriva dopo un fine settimana ricco di spunti tecnici e indicazioni significative. La classifica comincia a disegnare gerarchie piuttosto nette nella parte alta, con Conegliano sempre più padrona del campionato, ma resta apertissima nella zona centrale e soprattutto nella lotta salvezza, dove ogni punto può cambiare prospettiva.

Il match simbolo della giornata è inevitabilmente quello del Palaverde, dove la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano ospita l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, prima contro ultima della graduatoria. Le venete arrivano all’appuntamento forti di un percorso immacolato: 15 vittorie in 15 partite, 43 punti e un dominio ribadito anche nell’ultimo turno con il netto 3-0 sul campo di Cuneo, una gara gestita senza sbavature dalla squadra di Daniele Santarelli. A Cuneo è stata Marina Lubian a conquistare il premio di MVP, mentre Isabelle Haak ha garantito ancora una volta continuità offensiva, ben supportata da Nika Daalderop e Fatoumatta Sillah, con la consueta regia di Joanna Wołosz e la solidità difensiva di Monica De Gennaro a tenere insieme un sistema ormai rodato.

Dall’altra parte, San Giovanni arriva al Palaverde con uno spirito diverso rispetto a qualche settimana fa. Il 3-1 interno su Bergamo ha restituito fiducia alla squadra di Massimo Bellano, che ha mostrato segnali concreti di crescita. Tra i temi più interessanti della sfida c’è l’impatto della schiacciatrice cinese Yushan Zhuang, il cui inserimento ha dato nuovo vigore all’attacco romagnolo: nell’ultima gara è stata una delle protagoniste, offrendo continuità in fase offensiva e maggiore equilibrio nel cambio palla. Accanto a lei, Serena Ortolani resta il principale riferimento offensivo, mentre Sarah Straube, MVP contro Bergamo, ha inciso nei momenti chiave. Il divario con Conegliano resta evidente, ma San Giovanni si presenta con una fiducia rinnovata.

Alle spalle della capolista, grande attenzione alla Savino Del Bene Scandicci, seconda forza del torneo, impegnata al Pala BigMat di Firenze contro Honda Cuneo Granda Volley. Le toscane arrivano dal perentorio 3-0 a Perugia, una gara mai realmente in discussione, dominata grazie alla superiorità al servizio e alla potenza offensiva di Ekaterina Antropova, MVP del match. Cuneo, reduce dalla sconfitta contro Conegliano, è chiamata a una prova di carattere per restare agganciata al gruppo che lotta per la salvezza. Sfida di grande interesse anche al Palafenera, dove la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita l’Igor Gorgonzola Novara. Chieri arriva dal netto 0-3 subito a Milano, una gara nella quale ha faticato a contenere il ritmo imposto dalle avversarie, mentre Novara ha confermato il proprio spessore vincendo al tie-break sul campo della UYBA, affidandosi ai colpi di Tatiana Tolok, MVP, e a una gestione lucida dei momenti decisivi. Uno scontro diretto che può incidere nella corsa alle prime posizioni.

Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia riceve la Numia Vero Volley Milano. Le marchigiane arrivano galvanizzate dal successo esterno contro Firenze, costruito su una prova collettiva di grande intensità e sulla prestazione di spessore di Gaia Giovannini, MVP. Milano, però, è in crescita evidente: il 3-0 su Chieri ha mostrato una squadra dominante in ogni fondamentale, trascinata da Paola Egonu e sempre più solida sotto la guida di Stefano Lavarini. Alla ChorusLife Arena, Bergamo ospita l’Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio in una sfida delicatissima in chiave salvezza. Bergamo arriva dalla sconfitta di Cervia contro San Giovanni, un passaggio a vuoto che ha interrotto una serie positiva, mentre la UYBA, pur sconfitta da Novara, ha dimostrato di poter restare competitiva fino all’ultimo set, con buone risposte soprattutto in fase di cambio palla.

A Villafranca Piemonte, il Wash4Green Monviso Volley ospita la Bartoccini-Mc Restauri Perugia in uno scontro diretto che pesa molto nella parte bassa della classifica. Monviso arriva dalla combattuta sconfitta al tie-break contro Macerata, una gara che ha messo in evidenza la capacità di restare agganciata al match e di portarlo fino al quinto set, pur pagando qualcosa nei momenti decisivi. Perugia, invece, è reduce dal netto ko contro Scandicci e ha bisogno di ritrovare continuità e ordine, perché in questa zona di classifica ogni occasione va sfruttata. Chiude il programma la sfida del Fontescodella, dove la Cbf Balducci Hr Macerata riceve Il Bisonte Firenze. Macerata arriva con fiducia dopo il successo su Monviso, costruito sulla tenuta mentale e sulla capacità di gestire i passaggi chiave del match, mentre Firenze, reduce dal 1-3 interno contro Vallefoglia, cerca una risposta soprattutto in termini di solidità e continuità all’interno della partita.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della 16ma giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Martedì 23 dicembre

Ore 19.30 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.00 – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 – Bergamo vs Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Wash4green Monviso Volley vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta Tv su Rai Sport Hd, diretta streaming su Rai Play e VBTV

Ore 20.30 – Cbf Balducci Hr Macerata vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 – Savino Del Bene Scandicci vs Honda Cuneo Granda Volley – Diretta streaming su VBTV