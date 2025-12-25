Dove vedere in tv Firenze-Scandicci, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Il derby toscano tra Il Bisonte Firenze e Savino Del Bene Scandicci, in programma giovedì 26 dicembre alle 18.30 al Pala BigMat, chiude il programma della 17ª giornata di Serie A1 Tigotà e mette di fronte due squadre che vivono momenti profondamente diversi della stagione, ma che arrivano all’appuntamento con motivazioni forti e obiettivi ben definiti.

Scandicci si presenta a Firenze da seconda forza del campionato, con 40 punti e una continuità impressionante costruita su risultati, prestazioni e solidità tecnica. La squadra di Marco Gaspari arriva da un periodo estremamente intenso ma estremamente produttivo: dopo il trionfo al Mondiale per Club, le toscane hanno ripreso il campionato senza alcuna flessione, come dimostra il netto 3-0 rifilato a Cuneo nell’ultima giornata. Una gara mai realmente in discussione, nella quale Scandicci ha mostrato superiorità in ogni fondamentale, trascinata da una Ekaterina Antropova devastante, MVP del match con 20 punti, 48% in attacco, 6 muri e 2 ace, perfetta sintesi del peso offensivo e della fisicità che oggi rendono la Savino Del Bene una delle squadre più temute del torneo.

Il cammino stagionale di Scandicci parla chiaro: sconfitte ridotte al minimo, una sola battuta d’arresto in campionato contro Conegliano e una serie di vittorie che hanno consolidato certezze tecniche e gerarchie. La squadra viola ha trovato continuità anche nelle rotazioni, con contributi importanti dalle centrali e una fase muro-difesa sempre più efficace, fattori che rendono il derby un test probante anche per misurare la tenuta mentale dopo settimane di impegni ravvicinati.

Di fronte ci sarà un Il Bisonte Firenze che lotta nella parte bassa della classifica, ma che arriva al derby con segnali incoraggianti. Le fiorentine, undicesime con 15 punti, hanno appena conquistato una vittoria pesantissima sul campo di Macerata, imponendosi 3-2 in una battaglia lunga e complessa. Un successo costruito sulla resilienza e sulla capacità di restare dentro il match anche nei momenti di difficoltà, con una protagonista assoluta: Nausica Acciarri, MVP della gara con 19 punti, 59% in attacco, un ace e cinque muri, vero perno di una prestazione collettiva che ha restituito fiducia e consapevolezza.

Il successo di Macerata ha interrotto una serie negativa e rappresenta un’iniezione di energia in vista di un derby che, storicamente, ha spesso regalato partite combattute e cariche di tensione emotiva. Firenze sa di partire sfavorita sulla carta, ma potrà contare sull’entusiasmo ritrovato, sul fattore campo e sulla voglia di strappare punti preziosi in chiave salvezza contro una delle grandi del campionato. Il precedente stagionale sorride a Scandicci, che all’andata si impose 3-2 dopo una gara intensa e non priva di difficoltà, segno che Firenze, se trova continuità in ricezione e ordine nella fase di cambio palla, può provare a mettere pressione anche a una squadra strutturata come la Savino Del Bene. Servirà però una prestazione di altissimo livello per reggere l’urto dell’attacco viola e limitare l’impatto delle centrali e del servizio avversario.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala BigMat di Firenze venerdì 26 dicembre con inizio alle 18.30. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e gratis su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Il Bisonte Firenze e la Savino del Bene Scandicci.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE 2025-2026 OGGI

Pala BigMat di Firenze

Venerdì 26 dicembre

Ore 18.30. Bisonte Firenze vs Savino del Bene Scandicci – Diretta Tv Raisport Hd e streaming a pagamento su Volleyballworld.com e gratis su Rai Play

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026 OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport Hd

Diretta streaming: Volleyballworld.com e Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport.