Dove vedere in tv Dresda-Conegliano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Seconda uscita europea per l’A. Carraro Imoco Conegliano, attesa martedì sera alla Margon Arena di Dresda per la sfida contro il Dresdner SC, valida per il girone della Champions League. Le Pantere arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo il combattutissimo 3-2 al Palaverde contro le turche dello Zeren Spor, un debutto europeo più complicato del previsto ma vinto con personalità grazie al 20-18 del tie-break. Dall’altra parte della rete ci sarà un Dresdner in fiducia, reduce dal colpo esterno per 3-1 sul campo dell’ŁKS Commercecon Łódź, risultato che ha immediatamente acceso le ambizioni tedesche in un girone che promette equilibrio. La formazione di Dresda sta vivendo un inizio di stagione brillante anche in Bundesliga: quarta in classifica con cinque vittorie nelle prime sei gare, alle spalle solo di corazzate come Stuttgart, Schwerin e Suhl, e con un rendimento crescente soprattutto tra le mura amiche.

Conegliano entra però in Germania forte di un ruolino impressionante. Dalla Supercoppa persa all’esordio, le Pantere hanno infilato una lunga striscia di successi in Serie A1, vincendo tutte le ultime dieci gare tra campionato e coppe con grande continuità. Le vittorie su Perugia, Firenze, Scandicci e Busto Arsizio hanno confermato la profondità della rosa e la capacità di elevare il livello nei momenti chiave. Una macchina che fin qui ha retto senza flessioni, alternando esplosività in attacco a un sistema difensivo solido e ben oliato. La sfida di Dresda diventa così un test significativo per capire la reale forza del gruppo in campo europeo contro una squadra, quella teutonica, molto giovane: tutte le giocatrici del Dresdner, infatti, sono nate nel nuovo millennio. Le tedesche, fresche del colpaccio a Łódź, proveranno a sfruttare il calore della Margon Arena e un gioco fisico e verticale che in Bundesliga sta facendo la differenza.

Il tecnico del club tedesco è Alexander Waibl, mentre in cabina di regia c’è una statunitense, Emma Grome, approdata in Germania in estate dalla squadra portoricana del Changas de Naranjito. La riserva è la tedesca Larissa Winter, 21 anni, alla terza stagione a Dresda. L’opposta titolare è la lettone Marta Levinska, 23 anni, ex PTT Spor in Turchia e alla terza stagione con la maglia delle tedesche. La riserva è l’olandese Rosa Entius, 21enne, ex Münster in Germania. In banda giocano titolari l’olandese Jette Kuipers, 23 anni, arrivata in estate dalla squadra tedesca del VfB Suhl LOTTO Thüringen, e la interessante diciottenne giapponese Miku Akimoto, al primo anno fuori dai confini nazionali, proveniente dal Victorina Himeji. In panchina ci sono la tedesca Teresa Ziegenbalg, 19 anni, prodotto del vivaio locale, e la slovena Lorena Lorber Fijok, al secondo anno a Dresda.

Le centrali titolari sono le tedesche Mette Pfeffer, 20 anni, prodotto del vivaio locale, e Florentine Rosemann, anch’ella cresciuta nel settore giovanile del Dresda. In panchina ci sono la canadese Amanda Siksna, proveniente dalla Queen’s University, e la statunitense Amelia Van der Werff, 23 anni, arrivata dalla formazione slovacca dello Slávia Kooperativa EUBA Bratislava. Il libero titolare è la tedesca Patricia Nestler, 24 anni, alla seconda stagione a Dresda, mentre la riserva è Emilia Schaarschmidt, 18 anni, altro prodotto del vivaio locale.

Il fischio d’inizio è in programma alla Margon Arena di Dresda alle 19.00 di martedì 2 dicembre. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena 204 e su Dazn (visibile anche sul canale 214 di Sky), in streaming la partita si potrà seguire su Now e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Dresdner SC e A. Carraro Imoco Conegliano.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026

Margon Arena di Dresda – Girone A prima giornata

Martedì 3 dicembre

Ore 19.00 Dresdner SC vs A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta su Sky Sport Arena (204), su Dazn in streaming e sul 214 di Sky, in streaming su Now e su Eurovolley Tv

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204), Dazn 1 (214 di Sky)

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), Now, Dazn

Diretta Live testuale: OA Sport.