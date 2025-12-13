Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci, Finale Mondiale per club volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Conegliano e Scandicci si affronteranno nella Finale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile, che si giocherà domenica 14 dicembre (alle ore 20.30 italiane) a San Paolo (Brasile). La corazzata veneta è riuscita a superare le brasiliane Osasco Sao Cristovao Saude per 3-1, dopo essere stata sotto per 0-1 e 17-21 in un’autentica bolgia che sosteneva le padrone di casa. La compagine toscana ha invece prevalso con un secco 3-0 contro le brasiliane Dentil Praia Clube, regolando le Campionesse del Sudamerica dopo un incontro molto equilibrato.

Sarà dunque un derby italiano ad assegnare il prestigioso titolo: le Pantere cercheranno di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno e proveranno a mettere le mani sul quarto sigillo iridato della propria storia dopo quelli del 2019, 2022, 2024; la Savino Del Bene si è invece meritata la possibilità di battagliare per il trono alla prima apparizione in questa competizione. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, appassionato e sulla carta equilibrato tra la prima e la seconda forza della Serie A1.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno perso un solo incontro in stagione (la Supercoppa Italiana contro Milano) e hanno battuto Scandicci nello scontro diretto in campionato. Grande attesa per il duello tra gli opposti Isabelle Haak ed Ekaterina Antropova, interessante incrocio tra le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting da una parte e Caterina Bosetti e Avery Skinner dall’altra, testa a testa promettente tra le palleggiatrici Joanna Wolosz e Maja Ognjenovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Scandicci, finale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport, non sarà prevista diretta televisiva. Gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-SCANDICCI, FINALE MONDIALE CLUB VOLLEY

Domenica 14 dicembre

Ore 20.30 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA FINALE MONDIALE PER CLUB: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.