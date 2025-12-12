Dove vedere in tv Conegliano-Osasco e Scandicci-Dentil Praia Clube, Mondiale per club volley femminile 2025: orari semifinali, programma, streaming

Conegliano-Osasco San Cristovao Saude e Scandicci-Dentil Praia Clube saranno le semifinali del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. Doppio incrocio tra squadre italiane e formazioni brasiliane a San Paolo, come era ampiamente prevedibile alla vigilia del torneo: si andrà verso un atto conclusivo tra le due realtà del Bel Paese oppure le compagini di casa riusciranno a sovvertire il pronostico?

L’appuntamento è per sabato 13 dicembre: si incomincerà alle ore 17.00 con la sfida tra la Scandicci e il Dentil Praia Clube e si proseguirà alle ore 20.30 con il confronto tra Conegliano e l’Osasco. In tarda serata sapremo dunque quali saranno le due squadre che domenica 14 dicembre (ore 20.30) si contenderanno l’ambito e prestigioso trofeo.

Conegliano si è presentata in terra sudamericana per difendere il titolo conquistato lo scorso anno: dopo aver dominato il proprio girone, le Campionesse d’Europa se la dovranno vedere con l’Osasco, sulla carta decisamente inferiore sotto il profilo tecnico e agonistico. Percorso netto nella fase preliminare anche per Scandicci, ma ora l’asticella si alzerà per le vice campionesse d’Europa: Antropova e compagne, infatti, saranno messe a dura prova dalle Campionesse del Sudamerica.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN e VBTV, per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

TABELLONE MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE

Scandicci vs Dentil Praia Clube

Conegliano vs Osasco Sao Cristovao Saude

CALENDARIO SEMIFINALI MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Sabato 13 dicembre

Ore 17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Dentil Praia Clube – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 20.30 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Osasco Sao Cristovao Saude – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA MONDIALI PER CLUB VOLLEY: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.