Dove vedere in tv Bologna-Inter, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming

L’arrivo della Supercoppa Italiana 2025 di calcio è sempre più vicino. L’Arabia Saudita è pronta ad accogliere le quattro formazioni che andranno a competere per il titolo della manifestazione: fra loro anche Bologna e Inter, che si affronteranno nella seconda semifinale del torneo.

Da una parte gli emiliani di Vincenzo Italiano, vincitori l’anno scorso – a sorpresa – ma con pieno merito della Coppa Italia, dall’altra il “biscione” di Christian Chivu, che ha raccolto l’eredita di Simone Inzaghi arrivato l’anno scorso al secondo posto in Serie A guidando Lautaro Martinez e compagni.

Chi uscirà vincitore della contesta al ‘King Saud University Stadium’ di Riad tra i rossoblu e i nerazzurri? La parola al campo, in una gara secca che se non dovesse trovare un vincitore in 90 minuti andrebbe a risolversi direttamente con la lotteria dei tiri dal dischetto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bologna-Inter, semifinale valida per la Supercoppa Italiana 2025 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. OA Sport vi fornirà la cronaca del match immediatamente dopo il fischio finale dell’incontro.

CALENDARIO BOLOGNA-INTER SUPERCOPPA ITALIANA

Venerdì 19 dicembre

Ore 20.00 Bologna-Inter – Diretta tv su Italia 1 e diretta streaming su sportmediaset.it

PROGRAMMA BOLOGNA-INTER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1

Diretta streaming: Sportmediaset.it e Mediaset Infinity