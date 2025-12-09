Dove si allenano Sinner, Musetti e gli italiani verso il 2026? I primi tornei all’orizzonte

Dopo qualche giorno di meritato riposo al termine di un’annata agonistica logorante, i tennisti si sono già rimessi al lavoro per preparare la prossima stagione. Il mese di dicembre è l’unico senza tornei ufficiali e serve proprio per mettere fieno in cascina, facendosi trovare pronti per il 2026. I giocatori italiani non fanno eccezione e hanno già iniziato la propria preparazione, anche perché mancano soltanto cinque settimane agli Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio.

Come si stanno avvicinando gli azzurri al grande evento sul cemento di Melbourne? Jannik Sinner si presenterà in terra oceanica da numero 2 del mondo e con il compito di difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il fuoriclasse altoatesino ha già iniziato a prepararsi a Dubai (Emirati Arabi Uniti), lo rivedremo poi in campo il 10 gennaio per sfidare lo spagnolo Carlos Alcaraz in un incontro di esibizione a Seoul (Corea del Sud).

Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti hanno invece scelto Montecarlo per le proprie sessioni di riscaldamento, in vista di un avvio di 2026 dove potranno guadagnare punti importanti, visto che non hanno grandi cambiali all’orizzonte. Tra l’altro il toscano sarà seguito dal nuovo tecnico José Perlas, mentre il romano si trasferirà in Spagna per allenarsi per un lungo periodo con Carlos Alcaraz. Lorenzo Sonego si rese protagonista di una grande impresa agli ultimi Australian Open, raggiungendo i quarti di finale: non sarà semplice replicare quel risultato, intanto sotto gli occhi di Vincenzo Santopadre si sta allenando presso la Rafael Nadal Academy a Manacor.

Detto della situazione dei numeri 2, 8, 22 e 39 del mondo, all’appello manca Matteo Berrettini, numero 56 del ranking ATP e grande mattatore dell’ultima Coppa Davis insieme a Cobolli. Il romano si allenerà per provare a trovare il livello dei giorni migliori anche in uno Slam, per il momento non risultano tornei prima dell’appuntamento di Melbourne. Prima dello Slalom, Sinner e Musetti saranno alla Opening Weekend (incontri di esibizione previsti la settimana prima alla Rod Laver Arena), mentre Cobolli giocherà in United Cup dal 2 gennaio insieme a Jasmine Paolini.