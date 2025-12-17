Kastlunger e Talacci lanciano l’Italia in Coppa Europa! Doppio podio in gigante

Splendido doppio podio azzurro nel secondo gigante di Valloire (Francia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2025-2026. Sulla pista della Savoia l’Italia ha fatto di nuovo la voce grossa: secondo posto per Tobias Kastlunger che ha preceduto Simon Talacci. Gli azzurri hanno approfittato dell’uscita di scena del britannico Freddy Carrick-Smith, secondo a metà gara, per salire entrambi sul podio.

Il successo è andato allo svizzero Sandro Zurbruegg che cha chiuso con il tempo complessivo di 2:27.90 (prima manche in 1:14.03, seconda in 1:13.87) non gestendo e spingendo al massimo fino al traguardo. L’elvetico infatti ha chiuso con un margine di vantaggio di ben 89 centesimi su Tobias Kastlunger, quinto al termine della prima manche, mentre completa il podio Simon Talacci a 91, dopo il secondo posto delle prima discesa.

Quarta posizione per il francese Diego Orecchioni a 1.23 dalla vetta, quinta per il canadese Erik Read a 1.63, mentre è sesto il finlandese Eduard Hallberg a 1.64 dopo una rimonta di ben 13 posizioni nella seconda manche. Settimo il francese Auguste Aulnette a 1.67, davanti al connazionale Guerlain Favre a 1.71. Chiude al nono posto l’austriaco Noel Zwischenbrugger a 1.82, mentre completa la top10 il padrone di casa Loevan Parand a 1.84.

Gli altri italiani: non va oltre la 15a posizione Simone Pizzato a 2.66 (anche se ha saputo risalire ben 15 gradini nella seconda metà di gara), quindi 16° Davide Leonardo Seppi a 2.68. Chiude a 6.00 esatti, ed oltre la top30, invece, Francesco Riccardo Zucchini.