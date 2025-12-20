Doppio podio azzurro nel PSL di Davos con Messner e March. Vince Auner

Si è da poco conclusa la prima tappa della Coppa del Mondo di PSL 2025-2026. Sulla pista di Davos, in Svizzera, il primo successo stagionale è stato conquistato dall’austriaco Arvid Auner. Il campione in carica della CdM di slalom parallelo è riuscito ad imporsi nella Big Final superando Gabriel Messner (+0.32) e riconfermandosi in prima posizione a Davos dopo la vittoria dell’anno scorso.

Si ferma solo in seconda piazza il percorso di Gabriel Messner che ha cercato fino alla fine di sorprendere l’avversario. Sale invece sul gradino più basso del podio Aaron March che conferma la grande condizione di inizio stagionale. L’azzurro, bronzo ai Mondiali nel 2025, è riuscito a superare il padrone di casa Dario Caviezel, scivolato dopo poche porte.

Terminato invece ai quarti di finale il percorso del detentore della sfera di cristallo Maurizio Bormolini che non riesce a superare il digiuno in PSL. L’azzurro è stato infatti eliminato nel derby italiano proprio da Gabriel Messner. Dopo i grandi risultati del PSG, il Bel Paese inizia quindi nel migliore dei modi anche la stagione dello slalom parallelo, che proseguirà a gennaio 2026 con la tappa a Bad Gastein (Austria).