Dominik Paris sul podio in Val Gardena: “C’è questo motore dentro che ancora va…Posso ancora limare qualcosa”

Dominik Paris è terzo dopo i primi 22 atleti nella prima discesa maschile della Val Gardena, recupero di quella di Beaver Creek, al momento interrotta per nebbia. L’azzurro, in attesa della ripresa della gara, ha tracciato un bilancio di quanto fatto ai microfoni di Rai Sport HD.

L’analisi di Paris: “Direi che è un buon riscaldamento per le due gare di domani e dopodomani, comunque sicuramente sono soddisfatto. È stata un’ottima gara, mi manca qualcosa, ma comunque un po’ ancora devo aggiustare qualcosa se voglio essere ancora un po’ più veloce. La fiducia e la solidità sugli sci ci sono, la scorrevolezza è tornata“.

Le sensazioni sono buone in vista delle prossime due gare veloci: “Mi sento bene, mi sento sciolto, riesco anche, quando c’è bisogno, a spingere, comunque c’è ancora dentro questo motore che che va, e questo è bello, anche se ogni tanto mi sembra non riesca al 100%, ma quando scendo in pista poi è bello divertente“.

Sull’abbraccio con Marco Odermatt dopo l’arrivo: “Certo, siamo tutti contenti quando ci troviamo al traguardo e possiamo festeggiare, poi uno è un po’ più deluso, l’altro è più sorridente. Io oggi sono sorridente, per quello l’abbraccio ci sta“.