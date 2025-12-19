Dominik Paris applaude Franzoni: “Finalmente i giovani ci spingono, hanno capito come fare…”

Dominik Paris non è riuscito a eccellere nel superG della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo l’eccellente terzo posto conseguito nella discesa libera disputata ieri (con cancelletto di partenza abbassato, era il recupero dell’evento cancellato a Beaver Creek), l’altoatesino ha faticato sulle nevi di casa e non è andato oltre la 25ma posizione.

Il talento della Val d’Ultimo ha accusato un ritardo di 1.29 dal ceco Jan Zabystran, che ha sorpreso tutti con il pettorale numero 29 e ha vinto in maniera incredula sulla mitica Saslong, battendo il fenomeno svizzero Marco Odermatt di 22 centesimi. In casa Italia si festeggia il primo podio di Giovanni Franzoni nel massimo circuito internazionale itinerante, eccellente terzo con un distacco di 37 centesimi dal vincitore.

Dominik Paris ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Non benissimo. Ho cercato di dare il massimo, ma secondo me non ho fatto tutto giusto. Sulle linee ho cercato di stare dolce e rotondo ma oggi ci voleva più rischio”. Da leader della squadra ha esaltato il risultato conseguito da Giovanni Franzoni: “Molto bene, bellissimo quando spingono i giovani Sono arrivati e hanno capito come affrontare le gare“.