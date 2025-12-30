Domen Prevc ha già “ammazzato” la Tournée dei 4 trampolini 2025-26? I precedenti dicono di sì, ma…

Nella giornata di lunedì 29 dicembre, Domen Prevc ha trionfato nella tappa inaugurale della Tournée dei 4 trampolini, rifilando la bellezza di 17,5 punti al secondo classificato, ossia Daniel Tschofenig, vincitore dell’edizione passata.

Alla luce di quanto visto sullo Schattenbergschanze di Oberstdorf, viene da chiedersi se dopo una Tournée incertissima (quella dello scorso anno arrivò all’ultimo salto con tre atleti vicinissimi in classifica), si sia al cospetto di una manifestazione segnata sin dalla partenza, letteralmente “uccisa” dal ventiseienne sloveno. Ebbene, a giudicare dai precedenti, la risposta è affermativa. È difficile trovare gare di Oberstdorf chiusesi con uno scarto così ampio fra primo e secondo.

Cinquantatre anni fa, nel 1972-73, il tedesco dell’Est Hans-Georg Aschenbach si impose sullo Schattenbergschanze superando il connazionale Heinz Wossipiwo di 20,1 lunghezze. In quella Tournèe non ci fu partita, perché Aschenbach la stravinse. Salì sul podio in tutte le tappe successive (secondo a Garmisch, primo a Innsbruck, terzo a Bischofshofen), nelle quali a conti fatti, lo svizzero Walter Steiner gli tenne testa. Però, avendo chiuso solamente quattordicesimo la gara inaugurale (a -37 punti dal battistrada), dovette accontentarsi della piazza d’onore (a -43,2 dal vincitore).

Ventidue anni orsono, nel 2003-04, il norvegese Sigurd Pettersen primeggiò a Oberstdorf con un margine di 22,5 lunghezze sul secondo. Come finì? Lo scandinavo sbaragliò il campo. Si fregiò del successo anche a Garmisch e Bischofshofen, chiudendo quarto a Innsbruck. La piazza d’onore della Tournée fu appannaggio dello sloveno Peter Zonta, ma a 43 punti precisi dal nordico.

Nell’epoca contemporanea, caratterizzata dalle compensazioni aritmetiche che sino al 2009-10 non esistevano, l’austriaco Thomas Morgenstern nel 2010-11 e il suo conterraneo Gregor Schlierenzauer nel 2011-12, trionfarono sullo Schattenbergschanze staccando l’avversario più prossimo rispettivamente di 16,5 e 18,1 lunghezze. Chi vinse quelle Tournée? I due succitati, senza mai essere veramente messi in discussione. Il carinziano batté Simon Ammann di 30,4 punti, il tirolese superò proprio Morgenstern di 25,8.

Attenzione, si è citato Morgi per completezza, nonostante il distacco rifilato al rivale meno lontano fosse inferiore a quello visto ieri. Sostanzialmente, solo tre volte la gara di Oberstdorf si è chiusa con un vincitore capace di staccare il secondo di almeno 17 lunghezze. Chi lo ha fatto, ha poi sempre vinto la Tournèe.

Insomma, tutto lascia presupporre che Domen Prevc possa essere già considerato il vincitore in pectore della Tournée dei 4 Trampolini 2025-26. Si dice che chi entra Papa in Conclave ne esca Cardinale, però la prima votazione ha già visto lo sloveno avvicinare il quorum necessario per assurgere al Soglio più alto della disciplina. Fermo restando che la Vierschanzentournee è magica proprio perché, talvolta, regala situazioni mai verificatesi in passato, nonostante una storia ormai prossima ai tre quarti di secolo…