DEVASTANTI! L’Italia del PGS domina anche a Cortina: vince Aaron March, podio per Bormolini

Dopo la prova femminile, si è conclusa poco fa anche la fase finale maschile del PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento della Coppa del Mondo 2025-2026. Sulle nevi italiane la squadra azzurra ha nuovamente recitato un ruolo da protagonista. È stato infatti Aaron March a trionfare, al termine di una serata in cui non ha avuto nessun rivale.

Prestazione perfetta per l’azzurro, già terzo la scorsa settimana a Mylin, in Cina. Il classe 1986, alla prima vittoria in Italia, è riuscito a battere in finale l’austriaco Benjamin Karl (+0.60) che deve nuovamente accontentarsi della seconda posizione. C’è anche gloria per il detentore della sfera di cristallo Maurizio Bormolini, che si prende la terza piazza battendo nella Small Final il connazionale Edwin Coratti (+0.12).

Dominio assoluto quello della squadra italiana che ha vinto tutte e tre le prove di questo inizio di stagione, con tre azzurri diversi (March, Bormolini e Felicetti). Alle notizie positive va aggiunto anche il ritorno in gara di Roland Fischnaller, eliminato ai quarti proprio da Bormolini per tre centesimi. Si ferma invece agli ottavi il percorso di Daniele Bagozza, eliminato dal giapponese Masaki Shiba.