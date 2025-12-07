DEVASTANTE! Sara Curtis domina i 50 dorso: oro e record europeo agli Europei in vasca corta!

Semplicemente devastante. Sara Curtis è la donna che sfata i tabù italici nella vasca corta in questi Europei 2025 di Lublino (Polonia). Dopo essere stata la prima azzurra a conquistare una medaglia nei 100 stile libero, la 19enne piemontese ha voluto alzare l’asticella, conquistando il suo primo titolo assoluto a livello continentale nei 50 dorso con un crono sensazionale.

Curtis si è imposta, infatti, col record europeo di 25″49 (record dei campionati), decidendo la gara già dal primo 25 metri. Una potenza in acqua pazzesca che poi, senza le onde delle avversarie, le ha permesso di stampare sulla piastra un crono a 0″26 dal record del mondo dell’americana Regan Smith.

Un risultato dal sapor di prima volta perché mai il Bel Paese aveva conquistato il metallo pregiato in questa specialità tra le donne. Toccava alla classe 2006, che si allena da tre mesi in Virginia (USA), buttare giù il muro e farlo con questa decisione notevolissima.

Per Curtis, dunque, il conto personale è di 3 ori, 1 argento e 1 bronzo in questi campionati, considerando i riscontri straordinari in staffetta. Niente da fare per le sue avversarie che si sono dovute inchinare alla potenza della nostra portacolori. A completare il podio la francese Analia Pigree (25″96) e l’olandese Maaike de Waard (25″97).