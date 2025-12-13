Della Vite cresce: “Adesso bisogna solo ritrovare la confidenza, ma è un bel passo in avanti”

Segnali di ripresa. Filippo Della Vite andava in cerca di risposte nel gigante in Val d’Isera (Francia), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Sulle nevi transalpine, l’azzurro aveva concluso al 25° posto la prima manche della prova tra le porte larghe e aveva l’opportunità su una pista non troppo rovinata dai passaggi di seguire le proprie linee con maggior facilità nella run-2.

È quello che è riuscito a fare lo sciatore nostrano che, visto anche l’andamento della seconda manche sul pendio francese, sarà in grado di recuperare posizioni al termine della prova, interpretando questo appuntamento come un punto di svolta in positivo per il resto della stagione.

“C’è soddisfazione rispetto a questo risultato. Alla fine è questione di risultati. Quando c’è confidenza, si riesce a ottenere quello che si ha in mente. Posso considerarlo un bel passo in avanti”, ha raccontato Della Vite ai microfoni di RaiSport HD.

Questione di feeling per un atleta istintivo come il 24enne nativo di Bergamo che spera di trasferire queste sensazioni positive in vista dei prossimi appuntamenti, come nel gigante sulla Gran Risa del 21 dicembre.