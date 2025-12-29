Dalla Spagna sganciano la “bomba”: “Andy Murray potrebbe essere il nuovo allenatore di Carlos Alcaraz”

Le vacanze natalizie in Spagna, quantomeno a livello sportivo, sono state dominate dalle reazioni dovute alla sorprendente separazione tra il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz e il suo allenatore storico Juan Carlos Ferrero. La scelta del murciano di chiudere il rapporto tecnico con il suo coach ha fatto alzare parecchie sopracciglia ma, a quanto pare, non tutti sono stati del tutto sorpresi da questa presa di posizione.

Nelle scorse ore, infatti, “Punto de Break” ha rivelato che questo addio stesse già bollendo in pentola da tempo. “L’anno scorso il team voleva già fare quello che è successo quest’anno: rimuovere Ferrero e assumere un altro allenatore. Volevano Andy Murray”. In poche parole questo ribaltone poteva avvenire già 12 mesi fa. Ma, questo punto, la possibile candidatura dello scozzese rimarrebbe ancora in auge?

La stampa spagna non ha infatti escluso che l’ex numero 1 del mondo potrebbe davvero entrare a far parte dell’entourage di Carlitos per dare il via ad una collaborazione che aprirebbe scenari quanto mai interessanti. Andy Murray che, giova ricordarlo, è stato già coach di Novak Djokovic, sarebbe stato contattato dal team del tennista classe 2003. A quanto pare le discussioni sono in corso e tanto sta bollendo in pentola.

Sempre secondo “Punto de Break”, infatti, Carlos Alcaraz starebbe premendo molto sul nome dell’ex tennista scozzese. Già un anno fa, quando lo spagnolo era stato vicino all’addio con Juan Carlos Ferrero, il nome di Andy Murray era stato fatto dal murciano che pensava già al cambio di guida tecnica. Ma, proprio in quel momento, Andy Murray era stato assunto da Novak Djokovic per una collaborazione che racchiudeva in sé enorme fascino ma che, tuttavia, era proseguita solamente pochi mesi.