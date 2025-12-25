Dal derby toscano al big match tra Milano e Conegliano: la Serie A1 non si ferma!

La Serie A1 Tigotà si concede appena il tempo di archiviare il turno prenatalizio e riparte subito, tra 26 e 27 dicembre 2025, con una 17ª giornata che promette di muovere parecchio la classifica: davanti, perché il vertice resta una corsa a inseguire Conegliano; dietro, perché la zona salvezza è compressa e ogni set può pesare come un macigno. La graduatoria parla chiaro: l’Imoco è al comando a punteggio pieno (16 vittorie), Scandicci insegue con 40 punti e una continuità ormai da corazzata, mentre Novara, Chieri e Milano restano nel gruppo che può ancora alzare il livello nei big match. In coda, invece, San Giovanni in Marignano è ultima ma viva, e il “trenino” Cuneo–Firenze–Monviso rende ogni scontro diretto una sorta di spareggio anticipato.

Il riflettore principale è inevitabilmente puntato su Numia Vero Volley Milano – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano (27 dicembre, Allianz Cloud): è il big match del turno e arriva in un momento significativo. Milano ha appena incassato lo stop a Pesaro, mentre Conegliano ha ribadito la propria solidità con il successo netto su San Giovanni in Marignano, una gara gestita senza sbavature e con Zhu Ting MVP a certificare, ancora una volta, quanto il roster veneto sappia cambiare volto senza cambiare sostanza. Per la squadra di casa sarà fondamentale reggere l’urto nei primi scambi e provare a trasformare il servizio e la fase muro-difesa in una leva per togliere ritmo alla capolista; per Conegliano, invece, l’obiettivo è “semplice” solo a parole: continuare a imporre la propria pallavolo anche quando l’atmosfera si alza e l’avversaria ha qualità per giocare punto a punto.

Il giorno prima, a Firenze, va in scena un’altra sfida dal peso specifico enorme: Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci (26 dicembre, Pala BigMat). È derby toscano, ma soprattutto è un incrocio tra una Scandicci che arriva lanciatissima e una Firenze che ha appena ritrovato ossigeno e fiducia. Le scandiccesi hanno dominato l’ultimo turno con una prestazione autoritaria contro Cuneo, mostrando controllo tecnico e mentale. Firenze, però, ha dimostrato carattere vero andando a vincere al tie-break a Macerata, una maratona intensa che ha restituito alla squadra consapevolezza e solidità nei momenti decisivi. Nel derby il tema è chiaro: Scandicci proverà a trasformare la superiorità fisica e la stabilità del cambio palla in una partita “a senso unico”; Firenze cercherà invece di trascinare il match su scambi lunghi e momenti emotivi, dove il fattore campo può cambiare l’inerzia.

Tra le gare del 26 dicembre spicca anche Igor Gorgonzola Novara – Bergamo (Pala Igor), sfida che per Novara vale la conferma nel gruppo di testa e per Bergamo la possibilità di dare continuità a una classifica che resta corta nella parte centrale. Novara arriva però da una battuta d’arresto che ha interrotto una serie positiva, mentre Bergamo è chiamata a dimostrare di poter essere competitiva anche lontano da casa, in un contesto tecnico e ambientale di alto livello.

Nella fascia bassa, due partite possono spostare parecchio. Honda Cuneo Granda Volley – Wash4green Monviso Volley è uno scontro diretto che vale punti pesantissimi: Cuneo è chiamata a reagire dopo un turno difficile, Monviso arriva invece con maggiore fiducia dopo una vittoria netta che ha rilanciato classifica e morale. In parallelo, Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Cbf Balducci Hr Macerata è un’altra partita da brividi: Perugia cerca continuità in una stagione finora complessa, Macerata prova a dare seguito a una crescita che passa soprattutto dalla capacità di gestire i momenti chiave.

Ad aprire il programma del 26 dicembre c’è Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: le romagnole, nonostante l’ultima sconfitta, hanno mostrato segnali di vitalità, mentre Vallefoglia è una delle squadre più in forma del momento e vuole confermarsi anche in trasferta. Chiude la giornata del 26 Eurotek Laica UYBA – Reale Mutua Fenera Chieri ’76, con Chieri reduce da un successo di spessore e la UYBA chiamata a una risposta immediata davanti al proprio pubblico.