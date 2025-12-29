Dakar 2026: il percorso e le 13 tappe ai raggi X

Prosegue il conto alla rovescia verso la Dakar 2026, in programma per il settimo anno consecutivo in Arabia Saudita dal 3 al 17 gennaio. La 48ma edizione della Maratona nel Deserto metterà a dura prova i concorrenti, con un percorso di quasi 8000 chilometri da Yanbu sul Mar Rosso a Riad e ritorno che sarà composto da tredici tappe (più il prologo). Tra le novità più importanti rispetto al recente passato c’è l’abolizione della temuta 48H Crono, che verrà sostituita da due Marathon, inoltre la corsa non passerà più dall’Empty Quarter.

Il rally raid più prestigioso al mondo si aprirà sabato 3 gennaio con un breve prologo di 23 km cronometrati intorno a Yanbu che determinerà l’ordine di partenza della prima vera tappa, in cui i partecipanti dovranno affrontare un lungo anello (518 km totali, 305 di speciale) sempre con partenza e arrivo nella città portuale del Mar Rosso addentrandosi nella natura selvaggia.

Il 5 gennaio si lascerà Yanbu per raggiungere Al Ula dopo 504 km (400 di gara) di rocce frastagliate, sabbie calde e le prime dune della Dakar, mentre il giorno successivo è prevista una delle tappe più dure del rally sempre con base ad Al Ula: 422 km di speciale (666 totali) sulla sabbia in cui la navigazione diventerà fondamentale. Tra il 7 e l’8 gennaio si terrà poi la prima Marathon da Al Ula a Hail, per un totale di oltre 800 chilometri cronometrati con in mezzo una nottata da trascorrere in un bivacco nel deserto senza ricevere assistenza esterna dagli equipaggi di supporto.

La prima settimana si concluderà il 9 gennaio con la tappa più lunga in assoluto, che vedrà 331 cronometrati tra le dune ed un trasferimento di quasi 600 km per arrivare a Riad. Dopo una giornata di riposo, si ripartirà l’11 gennaio con un’altra distesa di dune verso Wadi Ad Dawasir per una speciale di 462 km (quasi 900 km totali), mentre il 12 gennaio andrà in scena una spettacolare partenza di massa con i concorrenti che affronteranno un giro di 481 km nel deserto intorno a Wadi Ad Dawasir.

Tra il 13 ed il 14 gennaio è prevista la seconda Marathon da Wadi Ad Dawasir a Bisha per un totale di quasi 800 chilometri cronometrati (oltre 900 km totali), con circa 300 km sulle dune nella speciale del day-2. Il 15 gennaio la corsa si trasferirà da Bisha a Al Henakiyah con una delle speciali più brevi (347 km) ma uno dei trasferimenti più lunghi (535 km), mentre il 16 si tornerà a Yanbu con l’ultima “vera” speciale del rally caratterizzata da 310 km molto impegnativi tra passi rocciosi, dune immense ed enormi canyon. Il 17 gennaio ci sarà spazio per il gran finale, con 50 km di trasferimento tra le valli intorno a Yanbu e poi gli ultimi 105 km cronometrati lungo le coste del Mar Rosso per tornare al bivacco.

PERCORSO DAKAR 2026