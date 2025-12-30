Dakar 2026: i favoriti dei camion. Martin Macik si vuole ripetere ma occhio a ven den Brink e Loprais

Mancano solamente poche ore e saremo pronti per aprire il sipario sulla attesissima quarantottesima edizione della Dakar. La gara che apre il nuovo anno, anche per quanto riguarda il 2026, si disputerà tutta in Arabia Saudita e, come tradizione, ci andrà a regalare 13 tappe ricche di insidie, emozioni e colpi di scena.

Si partirà il 3 gennaio con il prologo di Yanbu, quindi ci attenderà un percorso come sempre molto selettivo e intenso, che andrà a scandagliare tutte le asperità e le difficoltà del deserto saudita. La conclusione arriverà il 17 gennaio con il ritorno a Yanbu. Come sempre saranno diverse le categorie al via, con i camion che saranno parte integrante dell’azione della Dakar 2026. Cosa dovremo aspettarci da questa categoria così particolare?

Si riparte, ovviamente, dal vincitore della scorsa edizione, ovvero il ceco Martin Macik del MM Technology team. Il pilota classe 1989, che un anno fa aveva letteralmente fatto il vuoto, vincendo con oltre 2 ore di distacco sui più immediati inseguitori sarà chiaramente il punto di riferimento della corsa saudita. Primo avversario, come accaduto nell’edizione 2025, l’olandese Mitchel van den Brink del team Eurol Rallysport che, nella passata edizione, si era dovuto accontentare della piazza d’onore.

Da non sottovalutare assolutamente anche il secondo ceco della gara, ovvero Alex Loprais del team Instatrade Loprais-de Rooy FPT che un anno fa centrò il gradino più basso del podio della Dakar. Alle loro spalle tanti protagonisti ma, sulla carta, non con particolari velleità di successo finale. Per fare un esempio, il lituano Vaidotas Zala del team Skuba-de Rooy FPT, quinto l’anno scorso, concluse a quasi 7 ore di ritardo da Macik. Questa volta saprà avvicinarsi? Ultimo nome da menzionare quello dell’ennesimo ceco, Martin Soltys del team Buggyra ZM Racing che potrebbe inserirsi nella lotta per il podio.