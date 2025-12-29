Curling
Curling, il calendario ufficiale delle Olimpiadi 2026. Date e orari di tutte le partite dell’Italia
Manca ormai poco più di un mese al via dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio. Il curling aprirà le danze già due giorni prima della cerimonia inaugurale con alcuni match di doppio misto e non si fermerà mai (sarà l’unico dei sedici sport ad avere ben 19 giornate di gara) fino all’ultimo atto del torneo femminile.
L’Italia, in qualità di Paese ospitante, sarà presente in tutte e tre le specialità: doppio misto, uomini e donne. Con l’assegnazione degli ultimi pass avvenuta al recente torneo di qualificazione a cinque cerchi in Canada, si è delineato finalmente il quadro completo delle squadre partecipanti ed è stato ufficializzato di conseguenza anche il calendario dei round robin.
Di seguito il calendario completo, le date e gli orari di tutte le partite con protagonista l’Italia nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
CALENDARIO ITALIA CURLING OLIMPIADI 2026
Giovedì 5 febbraio
10.05 Seconda sessione doppio misto: Italia-Corea del Sud
19.05 Quarta sessione doppio misto: Italia-Canada
Venerdì 6 febbraio
10.05 Quinta sessione doppio misto: Italia-Svizzera
14.35 Sesta sessione doppio misto: Italia-Estonia
Sabato 7 febbraio
14.35 Ottava sessione doppio misto: Italia-Svezia
19.05 Nona sessione doppio misto: Italia-Norvegia
Domenica 8 febbraio
14.35 Undicesima sessione doppio misto: Italia-Cechia
19.05 Dodicesima sessione doppio misto: Italia-Gran Bretagna
Lunedì 9 febbraio
10.05 Tredicesima sessione doppio misto: Italia-Stati Uniti
18.05 Eventuale semifinale
Martedì 10 febbraio
14.05 Eventuale finale per il bronzo
18.05 Eventuale finale per l’oro
Mercoledì 11 febbraio
19.05 Prima sessione maschile: Italia-Svezia
Giovedì 12 febbraio
9.05 Prima sessione femminile: Italia-Svizzera
19.05 Seconda sessione femminile: Italia-Corea del Sud
Venerdì 13 febbraio
9.05 Terza sessione maschile: Italia-Gran Bretagna
19.05 Quarta sessione maschile: Italia-Germania
Sabato 14 febbraio
9.05 Quarta sessione femminile: Italia-Cina
19.05 Quinta sessione femminile: Italia-Svezia
Domenica 15 febbraio
9.05 Sesta sessione maschile: Italia-Norvegia
14.05 Sesta sessione femminile: Italia-Danimarca
19.05 Settima sessione maschile: Italia-Cechia
Lunedì 16 febbraio
14.05 Ottava sessione maschile: Italia-Cina
19.05 Ottava sessione femminile: Italia-Stati Uniti
Martedì 17 febbraio
14.05 Nona sessione femminile: Italia-Giappone
19.05 Decima sessione maschile: Italia-Stati Uniti
Mercoledì 18 febbraio
14.05 Undicesima sessione maschile: Italia-Canada
19.05 Undicesima sessione femminile: Italia-Canada
Giovedì 19 febbraio
9.05 Dodicesima sessione maschile: Italia-Svizzera
14.05 Dodicesima sessione femminile: Italia-Gran Bretagna
19.05 Eventuale semifinale maschile
Venerdì 20 febbraio
14.05 Eventuale semifinale femminile
19.05 Eventuale finale maschile per il bronzo
Sabato 21 febbraio
14.05 Eventuale finale femminile per il bronzo
19.05 Eventuale finale maschile per l’oro
Domenica 22 febbraio
11.05 Eventuale finale femminile per l’oro