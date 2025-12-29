Curling, il calendario ufficiale delle Olimpiadi 2026. Date e orari di tutte le partite dell’Italia

Manca ormai poco più di un mese al via dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio. Il curling aprirà le danze già due giorni prima della cerimonia inaugurale con alcuni match di doppio misto e non si fermerà mai (sarà l’unico dei sedici sport ad avere ben 19 giornate di gara) fino all’ultimo atto del torneo femminile.

L’Italia, in qualità di Paese ospitante, sarà presente in tutte e tre le specialità: doppio misto, uomini e donne. Con l’assegnazione degli ultimi pass avvenuta al recente torneo di qualificazione a cinque cerchi in Canada, si è delineato finalmente il quadro completo delle squadre partecipanti ed è stato ufficializzato di conseguenza anche il calendario dei round robin.

Di seguito il calendario completo, le date e gli orari di tutte le partite con protagonista l’Italia nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

CALENDARIO ITALIA CURLING OLIMPIADI 2026

Giovedì 5 febbraio

10.05 Seconda sessione doppio misto: Italia-Corea del Sud

19.05 Quarta sessione doppio misto: Italia-Canada

Venerdì 6 febbraio

10.05 Quinta sessione doppio misto: Italia-Svizzera

14.35 Sesta sessione doppio misto: Italia-Estonia

Sabato 7 febbraio

14.35 Ottava sessione doppio misto: Italia-Svezia

19.05 Nona sessione doppio misto: Italia-Norvegia

Domenica 8 febbraio

14.35 Undicesima sessione doppio misto: Italia-Cechia

19.05 Dodicesima sessione doppio misto: Italia-Gran Bretagna

Lunedì 9 febbraio

10.05 Tredicesima sessione doppio misto: Italia-Stati Uniti

18.05 Eventuale semifinale

Martedì 10 febbraio

14.05 Eventuale finale per il bronzo

18.05 Eventuale finale per l’oro

Mercoledì 11 febbraio

19.05 Prima sessione maschile: Italia-Svezia

Giovedì 12 febbraio

9.05 Prima sessione femminile: Italia-Svizzera

19.05 Seconda sessione femminile: Italia-Corea del Sud

Venerdì 13 febbraio

9.05 Terza sessione maschile: Italia-Gran Bretagna

19.05 Quarta sessione maschile: Italia-Germania

Sabato 14 febbraio

9.05 Quarta sessione femminile: Italia-Cina

19.05 Quinta sessione femminile: Italia-Svezia

Domenica 15 febbraio

9.05 Sesta sessione maschile: Italia-Norvegia

14.05 Sesta sessione femminile: Italia-Danimarca

19.05 Settima sessione maschile: Italia-Cechia

Lunedì 16 febbraio

14.05 Ottava sessione maschile: Italia-Cina

19.05 Ottava sessione femminile: Italia-Stati Uniti

Martedì 17 febbraio

14.05 Nona sessione femminile: Italia-Giappone

19.05 Decima sessione maschile: Italia-Stati Uniti

Mercoledì 18 febbraio

14.05 Undicesima sessione maschile: Italia-Canada

19.05 Undicesima sessione femminile: Italia-Canada

Giovedì 19 febbraio

9.05 Dodicesima sessione maschile: Italia-Svizzera

14.05 Dodicesima sessione femminile: Italia-Gran Bretagna

19.05 Eventuale semifinale maschile

Venerdì 20 febbraio

14.05 Eventuale semifinale femminile

19.05 Eventuale finale maschile per il bronzo

Sabato 21 febbraio

14.05 Eventuale finale femminile per il bronzo

19.05 Eventuale finale maschile per l’oro

Domenica 22 febbraio

11.05 Eventuale finale femminile per l’oro