Cricket, Joe Burns non giocherà la Coppa del Mondo T20 2026. Wayne Madsen sarà il capitano degli azzurri

La FederCricket ha rilasciato un comunicato stampa per confermare i gradi di capitano dell’Italia a Wayne Madsen, in vista della Coppa del Mondo T20 che gli azzurri disputeranno a febbraio 2026, e che, invece, non verrà giocata invece da Joe Burns, con il quale non è stato raggiunto un accordo.

“La Federazione Italiana Cricket conferma che Wayne Madsen è stato nominato capitano della Nazionale

maschile di T20. Sarà lui a guidare l’Italia nella prossima tournée T20I contro l’Irlanda e, successivamente, nella

fase finale del Mondiale T20 maschile, raccogliendo il testimone da Joe Burns. Madsen porta in dote una solida

esperienza nazionale e internazionale: ha già indossato la maglia azzurra e rappresenta una figura di riferimento

all’interno del gruppo squadra, oltre che un punto di equilibrio nel progetto tecnico della Nazionale.

La Federazione comunica inoltre che Joe Burns non farà parte della rosa che prenderà parte al prossimo

Mondiale T20. Nonostante nelle scorse settimane vi siano stati contatti preliminari di disponibilità, tuttavia, non

si è giunti a un accordo definitivo e, di conseguenza, non è stato formalizzato alcun contratto. Parallelamente,

valutazioni tecniche e organizzative interne hanno portato a individuare in Wayne Madsen la scelta più idonea

per la guida della squadra. Una decisione maturata con l’obiettivo di garantire stabilità, armonia e continuità,

ritenute prioritarie rispetto a logiche di breve periodo, e assunta esclusivamente nell’interesse della preparazione

e della serenità del gruppo azzurro in vista di un appuntamento storico.

La Federazione intende infine ringraziare Joe Burns per il contributo dato al cricket italiano, sia in campo

sia nel ruolo di capitano. Burns ha vestito la maglia azzurra nei tornei di Roma e Uganda del 2024 ed è stato il

capitano della Nazionale durante la campagna di qualificazione disputata nei Paesi Bassi nel luglio 2025,

conclusa con la storica qualificazione dell’Italia al Mondiale T20 maschile, la prima nella storia del movimento.

Un apporto che rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita della Nazionale italiana.

La Federazione Italiana Cricket non rilascerà ulteriori commenti su questioni individuali, per rispetto

della privacy delle persone coinvolte e per mantenere la massima concentrazione sulla preparazione della

squadra in vista della ICC Men’s T20 World Cup, che prenderà ufficialmente il via con il match inaugurale

contro il Bangladesh, a Calcutta, il 9 febbraio“.