Cornelia Huetter vince la discesa di Val d’Isere, ennesima beffa per Pirovano. Grave errore per Goggia

C’è sicuramente delusione in casa Italia dopo l’esito della discesa libera femminile a Val d’Isere. L’attesa era tutta per la possibile prima vittoria stagionale ed invece Sofia Goggia ha pregiudicato tutto con un brutto errore, che l’ha relegata addirittura all’ottavo posto. A salire sul gradino più alto del podio è stata l’austriaca Cornelia Huetter, che ha trionfato davanti alla tedesca Kira Weidle-Winkelmann e ad una Lindsey Vonn che si conferma sempre di più in vetta alla classifica di specialità.

Per Huetter si tratta della decima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la quinta in discesa. L’austriaca ha fatto la differenza nel tratto centrale più tecnico e soprattutto è quella che non ha fatto errori, imponendosi con 26 centesimi di vantaggio su Weidle-Winkelmann, che torna sul podio dopo l’ultima volta a Cortina nel gennaio 2023, risultando la migliore nel tratto conclusivo.

Terzo posto per Lindsey Vonn, che ah accusato un ritardo di 35 centesimi dalla vincitrice. L’americana ha sbagliato nel finale, uscendo completamente dalla traiettoria ideale, anche se forse battere Huetter era complicato. Quarta posizione per la slovena Ilka Stuhec, che ha pagato 39 centesimi dalla vetta.

Resta una maledizione il podio per Laura Pirovano. Ancora una volta la trentina ci va vicino (6 centesimi) e anche stavolta deve accontentarsi di un piazzamento d’onore come il quinto posto (+0.41). Alle spalle dell’azzurra si sono piazzate la ceca Ester Ledecka (+0.46) e l’americana Breezy Johnson (+0.61).

Purtroppo Sofia Goggia ha gettato al vento la vittoria. La bergamasca sembrava proiettata verso la vittoria (oltre quattro decimi al terzo intermedio), ma ha commesso un gravissimo errore, rischiando anche di incrociare le punte e andare in rotazione. Alla fine un ottavo posto a 62 centesimi dalla vetta. Una buona gara quella di Nicol Delago (+1.01), che termina in nona posizione; mentre completa la Top-10 la tedesca Emma Aicher (+1.23).

A punti per l’Italia hanno concluso anche Elena Curtoni (17a, +1.66) e Nadia Delago (25a, +2.13). Più lontane le altre azzurre: Roberta Melesi (+3.13), Sara Thaler (+3.82) e Sara Allemand (+4.47).

Nella classifica di discesa Vonn comanda con 240 punti davanti ad Aicher (171) e Huetter (155). Solamente quarta Goggia, che si trova con 142 punti. In quella generale è sempre Mikaela Shiffrin in vetta con 558 punti, con l’americana che precede la neozelandese Alice Robinson (404) ed Emma Aicher (314).