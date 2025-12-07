Sci Alpino
Coppa Europa sci alpino, 5 azzurre ai primi 5 posti in classifica generale!
L’Italia conserva la sua imbattibilità e vince la quarta gara consecutiva in avvio di stagione nella Coppa Europa 2025-2026 di sci alpino femminile, salendo peraltro sul gradino più alto del podio con quattro atlete diverse. Un ruolino di marcia veramente impressionante, testimoniato anche dalla situazione attuale della classifica generale dopo le prime due tappe (dedicate alle specialità tecniche) andate in scena a Zinal e Mayrhofen/Hippach.
Alice Pazzaglia guida infatti la graduatoria overall del circuito continentale davanti ad altre quattro azzurre, con un vantaggio di 66 punti su Laura Steinmair, 82 su Ambra Pomarè, 94 su Carole Agnelli e 126 su Sophie Mathiou. Per trovare una sciatrice non italiana bisogna scendere fino al sesto posto della svizzera Shaienne Zehnder, distante 145 punti dalla vetta.
Da segnalare anche la decima piazza di Giulia Valleriani, che ha vinto in rimonta il primo slalom della stagione in Austria avvicinandosi a -169 dalla leadership della classifica generale. Di seguito la top10 provvisoria della graduatoria assoluta della Coppa Europa 2025-2026 di sci alpino.
CLASSIFICA GENERALE COPPA EUROPA SCI ALPINO
1. Alice Pazzaglia (Italia) 270
2. Laura Steinmair (Italia) 204
3. Ambra Pomarè (Italia) 188
4. Carole Agnelli (Italia) 176
5. Sophie Mathiou (Italia) 144
6. Shaienne Zehnder (Svizzera) 125
7. Dania Allenbach (Svizzera) 117
8. Leonie Raich (Austria) 112
9. Jana Fritz (Germania) 110
10. Giulia Valleriani (Italia) 101