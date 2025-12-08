Coppa del Mondo sci di fondo Davos 2025: programma, orari, tv, streaming

Ultimo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo prima che ci si debba fermare in ragione dell’approssimarsi di una versione tutta italiana del Tour de Ski. Si gareggia a Davos, una delle terre sacre degli sport invernali in generale, e sarà un fine settimana tutto da vivere.

E, per di più, c’è anche una quota largamente pomeridiana. Questo perché sia la team sprint che la sprint vedranno le fasi finali andare in scena quando il pomeriggio si starà facendo sera, con i tempi dell’inverno che ancora per qualche giorno corrono ad accorciare. Si chiuderà con la 10 km della domenica.

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà questa settimana a Davos. Sarà possibile seguire le fasi finali in diretta tv su RaiSport. Diretta streaming integrale su Eurosport 1, Discovery+, DAZN e RaiPlay (eccetto le qualificazioni sprint; venerdì e domenica su RaiPlay Sport 1). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO DAVOS 2025

Venerdì 12 dicembre

Ore 15:00 Qualificazione team sprint TL

Ore 17:00 Finali team sprint TL

Sabato 13 dicembre

Ore 13:45 Qualificazione sprint TL

Ore 16:15 Finali sprint TL – Diretta tv su RaiSport (dalle 16:30)

Domenica 14 dicembre

Ore 9:50 10 km TL a intervalli maschile

Ore 13:45 10 km TL a intervalli femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DAVOS 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (finali sprint TL, dalle 16:30)

Diretta streaming: Eurosport 1 e 2, Discovery+, DAZN, RaiPlay (venerdì e domenica RaiPlay Sport 1, sabato come il lineare)

Diretta Live testuale: OA Sport