Coppa del Mondo sci alpino Val d’Isere 2025: programma, orari, tv, streaming. Tornano gigante e slalom

Dopo la lunga trasferta in Nord America, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino torna nel Vecchio Continente e fa tappa in Francia, precisamente in Val d’Isere. Il prossimo weekend sarà dedicato alle discipline tecniche, con in programma un gigante (sabato) ed uno slalom (domenica).

C’è grande attesa in casa Italia per Alex Vinatzer. L’altoatesino si è finalmente sbloccato in gigante, conquistando il primo podio con una seconda manche semplicemente straordinaria a Beaver Creek. Vinatzer proverà a ripetersi anche in Val d’Isere e vorrà essere protagonista anche tra i pali stretti.

In gigante l’uomo da battere sarà soprattutto Marco Odermatt, che è salito sul gradino più alto del podio ieri proprio davanti all’azzurro. Attenzione anche al norvegese Henrik Kristoffersen e al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che andranno a caccia della vittoria in sllalom anche se la concorrenza sarà numerosissima.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante e dello slalom maschile di Val d’Isere, validi per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 (prime manche) e RaiSport (seconde manche); in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO VAL D’ISERE 2025

Sabato 13 Dicembre

9.30 Prima manche gigante maschile Val d’Isere (Francia) – Rai 2

13.00 Seconda manche gigante maschile Val d’Isere (Francia) – Rai Sport HD

Domenica 14 Dicembre

9.30 Prima manche slalom maschile Val d’Isere (Francia) – Rai 2

13.00 Seconda manche slalom maschile Val d’Isere (Francia) – Rai Sport HD

COPPA DEL MONDO VAL D’ISERE 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (prime manche), RaiSport HD (seconde manche) in chiaro

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.