Coppa del Mondo sci alpino Livigno 2025: programma, orari, tv, streaming. Pista nuova, ma solo con un superG

Il tradizionale appuntamento di fine anno si ripropone nel pieno rispetto di tradizioni ormai consolidate: questa volta sceglie però modalità e luoghi diversi per farlo. Livigno, località valtellinese al debutto assoluto nel grande Circo Bianco, ospita l’ultima gara di Coppa del Mondo di sci alpino maschile nel 2025 con il SuperG in programma sabato 27 dicembre, partenza prevista alle 11:30.

Rispetto alla prassi consolidata ormai da decenni salta il tradizionale appuntamento con Bormio e si opta per la disputa di una sola gara senza la classica discesa della Stelvio, teatro scelto per la rassegna a cinque cerchi. L’ultimo appuntamento, in Val Gardena, ha regalato la sorpresa più grande non solo di inizio stagione ma probabilmente degli ultimi anni. Il ceco Jan Zabystran, sceso con il pettorale numero 29, ha battuto Marco Odermatt quando lo svizzero sembrava già pronto a festeggiare l’ennesima affermazione nella sua straordinaria carriera.

In casa azzurra l’auspicio è quello di proseguire l’ottimo trend di rendimento della Val Gardena con tre podi conquistati in altrettante gare. La rassegna olimpica è sempre più vicina e bisogna conquistare risultati importanti per guadagnare la qualificazione nelle rispettive specialità.

Come seguire l’evento? Rai 2 trasmetterà in diretta il SuperG maschile di Livigno. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

