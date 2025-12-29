Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per le donne

Si riparte per dare inizio ad un nuovo anno che culminerà con i giochi olimpici di Milano Cortina. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per un fine settimana dedicato alle discipline tecniche e sceglie la storica Kranjska Gora per inaugurare ufficialmente il 2026. La celebre località slovena ospita infatti sulla pista Podkoren lo slalom gigante del 3 gennaio e lo slalom speciale del 4. Sabato la prima manche partirà alle 10:00, mentre la seconda inizierà alle 13:00. Gli orari cambiano leggermente domenica con la prima discesa alle 09:30 e la seconda alle 12:15.

Nell’ultimo appuntamento, sulle nevi di Semmering, Julia Scheib si è imposta davanti al pubblico amico precedendo in volata la svizzera Camille Rast, autrice di un’eccellente rimonta nella seconda manche, e la svedese Sara Hector, al comando della gara dopo la prima discesa. L’austriaca ha così approfittato della prematura uscita della neozelandese Alice Robinson per prendere il comando della classifica di specialità.

Tra i pali stretti continua il dominio inarrestabile di Mikaela Shiffrin, cinque vittorie in altrettante gare disputate, anche se sulle nevi austriache l’americana, solo quarta al termine della prima prova, ha dovuto sfoderare una seconda prova maiuscola per riuscire a piegare la resistenza di una coriacea Camille Rast, battuta per soli nove centesimi.

Sul fronte azzurro si attendono ulteriore conferme in gigante per Lara Della Mea e Sofia Goggia che, in attesa di capire quale sarà l’evoluzione del recupero di Federica Brignone, continuano a guadagnare posizioni e mostrano un’ottima costanza di rendimento. Sembra più complicata la situazione in speciale con le sole Della Mea e Peterlini che fin qui hanno mostrato di poter centrare con continuità la qualificazione alla seconda manche, ma hanno bisogno di un bel risultato per abbassare i pettorali di partenza. Gli ottimi segnali evidenziati al debutto nel circuito maggiore potrebbero far presagire una seconda possibilità per le giovanissime Anna Trocker, capace di sfiorare la qualificazione in gigante, e Giada D’Antonio, uscita nella prima manche quando era in piena lotta per entrare tra le prime trenta.

L’auspicio degli appassionati non può che essere quello di iniziare il 2026 con due giorni di pura adrenalina grazie alle prove dei propri idoli e la pista slovena sembra poter offrire tutte le condizioni per regalare emozioni e gare tirate sul filo dei secondi.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 3 gennaio29

Ore 10.00 prima manche slalom gigante femminile Kranjska Gora

Ore 13.00 seconda manche slalom gigante femminile Kranjska Gora

Domenica 4 gennaio

Ore 09.30 prima manche slalom speciale femminile Kranjska Gora

Ore 12.15 seconda manche slalom speciale femminile Kranjska Gora

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport