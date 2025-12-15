Coppa del Mondo sci alpino Courchevel 2025: programma, orari, tv, streaming. Slalom infrasettimanale

Prende il via una importante settimana di gare per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Domani, infatti, il Circo Bianco proporrà l’attesissimo slalom di Courchevel (Francia) che, sotto le luci dei riflettori, andrà ad aprire un programma davvero ricco.

La settimana sulle nevi francesi inizierà con la gara tra i pali stretti di Courchevel di domani con la prima manche alle ore 17.45, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45. Da giovedì 18 dicembre, invece, si passerà alla Val d’Isere con la prima delle due prove della discesa. La seconda sarà ovviamente venerdì 19 dicembre. Sabato 20 dicembre le atlete saranno in pista per la discesa delle ore 10.30, mentre domenica 21 si chiuderà con il superG alle ore 11.00.

Cosa dovremo aspettarci dalla gara sulla pista denominata “L’Eclipse”? La ovvia favorita sarà Mikaela Shiffrin che vinto in maniera schiacciante i primi tre slalom della stagione (Levi, Gurgl e Copper Mountain). Le sue rivali saranno le solite, ovvero Lena Duerr e Lara Colturi in primis. In casa Italia, invece, si cercherà di invertire un trend che vede sempre più le nostre atlete spettatrici.

Come seguire la gara in tv? La gara di Courchevel sarà trasmessa in diretta su RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre) quindi in streaming si potrà seguire su Eurosport 1, discovery+, RaiPlay e DAZN. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni manche.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Martedì 16 dicembre

Ore 17.45 prima manche slalom femminile Courchevel – diretta tv su RaiSportHD (227 di Sky e 8 dgt) in streaming su Eurosport 1, discovery+, RaiPlay e DAZN

Ore 20.45 seconda manche slalom femminile Courchevel – diretta tv su RaiSportHD (227 di Sky e 8 dgt) in streaming su Eurosport 1, discovery+, RaiPlay e DAZN

