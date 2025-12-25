Coppa del Mondo di Ciclocross: Van der Poel a caccia del poker a Gavere

Il calendario concede agli appassionati la possibilità di godere di uno spettacolo di altissimo livello in un giorno di festa. La Coppa del Mondo di ciclocross sceglie Gavere per la settima tappa, occasione propizia per Mathieu van der Poel di andare a caccia del poker di successi consecutivi.

Il fuoriclasse olandese ha avuto un impatto devastante con il suo ingresso in gara, risultato comprovato dalle tre vittorie in altrettante uscite e dalla sensazione di manifesta superiorità di chi riesce a imporsi con ogni tipo di copione. Una nuova affermazione aiuterebbe il detentore del titolo iridato ad accorciare le distanze dalla testa della classifica.

L’assenza dell’acerrimo rivale van Aert concede una possibilità in più agli avversari del fuoriclasse neerlandese. Laurence Sweeck detiene ancora il primato in classifica generale, è stato fino ad ora il più costante sul piano dei risultati, ma per riuscire a resistere dovrà alzare ulteriormente il livello delle proprie prestazioni. Attesi ad uno squillo anche Michael Vanthourenhout, vincitore dello scorso anno, e Thibau Nys reduce da un brusco rallentamento dopo l’eccellente inizio di annata. L’Italia schiera, per l’occasione, Gioele Bertolini, Filippo Fontana, Samuele Scappini, Tommaso Cafueri, Lorenzo De Longhi, Alan Zanolini ed Edoardo Bolzan.

In campo femminile il discorso può risultare praticamente analogo. Lucinda Brand sta letteralmente spadroneggiando: la fuoriclasse olandese ha trionfato nelle sei gare fin qui disputate, ha saltato solamente la tappa di Flamanville, sembra difficilmente arginabile per le avversarie. L‘unica in grado di provare a reggere il suo passo forsennato fin qui è stata la connazionale Aniek van Alphen. Il contingente azzurro sarà composto da Sara Casasola, Carlotta Borello, Rebecca Gariboldi, Letizia Borghesi e Giorgia Secchi.