Coppa del Mondo biathlon Hochfilzen 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 12 al 14 dicembre, la Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 andrà in scena sulle nevi di Hochfilzen (Austria). Secondo appuntamento che segue a stretto giro l’impegno nella lunga tappa d’esordio a Oestersund (Svezia). In Scandinavia, primattori e primattrici con sci stretti e carabina hanno affrontato gare e a squadre e individuali, in questo caso lo schedule sarà diverso.

Un programma molto più compresso in cui venerdì 12 ci saranno le due Sprint. La 10 km maschile prenderà il via alle 11.25, mentre la gara femminile sui 7.5 km inizierà alle 14.15. Nel giorno successivo ci sarà l’inseguimento maschile alle 12.00 e la staffetta femminile alle 14.15. A chiudere il cerchio, domenica 14 alle ore 12.00 la staffetta maschile e alle 14.45 l’inseguimento femminile.

In casa Italia si vuole dare un seguito ai riscontri ottenuti in Svezia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi saranno le osserve speciali al femminile, con la sappadina che va a caccia del primo podio a livello individuale della stagionale, cosa che ha già fatto invece l’altoatesina a Oestersund (15 km Individuale). Lo stesso ragionamento è valido per Tommaso Giacomel, molto costante nei risultati, ma ancora senza l’acuto.

La seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Hochfilzen, in Austria, si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 dicembre. La copertura televisiva non è prevista, mentre sarà possibile seguire via streaming l’evento attraverso Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

COPPA DEL MONDO BIATHLON HOCHFILZEN 2025

Venerdì 12 dicembre

Ore 11.25 10 km Sprint maschile

Ore 14.15 7.5 km Sprint femminile

Sabato 13 dicembre

Ore 12.00 12.5 km inseguimento maschile

Ore 14.15 4x6km staffetta femminile

Domenica 14 dicembre

Ore 12.00 4×7.5 km staffetta maschile

Ore 14.45 10 km inseguimento femminile

