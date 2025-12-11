Conegliano strapazza il Dentil e firma il tris al Mondiale per Club: semifinale da prima della classe

Conegliano ha strapazzato il Dentil Praia Clube con un perentorio 3-0 (25-12; 25-19; 25-20), infilando la terza vittoria consecutiva al Mondiale per Club di volley femminile e chiudendo con un perentorio cammino netto la fase a gironi della rassegna iridata in corso di svolgimento a San Paolo (Brasile). Dopo aver travolto le poco quotate statunitensi dell’Orlando Valkyries e le modeste egiziane dello Zamalek, l’asticella si è alzata per le Campionesse d’Europa, che non hanno però avuto problemi a regolare le padrone di casa e a meritarsi il primo posto nella classifica del gruppo B proprio davanti alle Campionesse del Sudamerica.

La corazzata veneta, che si è presentata all’appuntamento con il chiaro obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ha dominato in maniera imbarazzante il primo set e nel secondo parziale ha infilato un micidiale parziale dall’11-10 al 16-11 che ha tramortito le verdeoro. L’avvio della terza frazione si è rivelato più equilibrato, ma le Campionesse d’Italia hanno controllato la situazione in maniera brillante e sulla lunga distanza, sfruttando un’evidente superiorità tecnica, hanno chiuso agevolmente i conti in poco più di un’ora di gioco.

Conegliano tornerà in campo sabato 13 dicembre (o alle ore 17.00 o alle ore 20.30) per disputare la semifinale, verosimilmente contro le brasiliane dell’Osasco: con buona probabilità, infatti, le padrone di casa chiuderanno il gruppo A in seconda posizione alle spalle di Scandicci, ma l’ufficialità arriverà soltanto in tarda serata. Le ragazze di coach Daniele Santarelli partiranno con i favori del pronostico anche in quell’occasione e un atto conclusivo tutto italiano è ampiamente possibile.

La regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra tutte le attaccanti: l’opposto Isabelle Haak (16 punti) e le schiacciatrici Zhu Ting (14) e Gabi (12). In luce anche le centrali Cristina Chirichella (7) e Marina Lubian (5), mentre tra le fila del Dentil Praia Clube le migliori sono state i martelli Caffrey (10) e Koleva (9).