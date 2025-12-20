Conegliano rialza la testa dopo il Mondiale e prolunga la striscia in Serie A1, Cuneo battuta a domicilio

Conegliano si è rituffata nella Serie A1 di volley femminile dopo aver perso la finale del Mondiale per Club contro Scandicci. Le Campionesse d’Europa si sono rimesse in gioco sul campo di Cuneo, imponendosi con un nitido 3-0 (25-20; 25-10; 25-22) nel match valido per la quindicesima giornata e difendendo così la propria imbattibilità in campionato. Le Pantere svettano in testa alla classifica generale con otto punti di vantaggio su Novara e nove su Scandicci, attesa questa sera dalla trasferta sul campo di Perugia.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno operato il break risolutore nella prima frazione sul 16-16, issandosi rapidamente sul 18-22 e chiudendo così i conti con disinvoltura. La corazzata veneta ha dominato il secondo parziale e nel terzo set hanno recuperato da 9-12, tramortendo la resistenza delle padrone di casa e portando a casa un’affermazione preziosa per il morale dell’intera squadra in vista di una settimana che prevede il match casalingo contro San Giovanni in Marignano (23 dicembre) e il big match contro Milano il 27 dicembre.

Prova rimarchevole da parte dell’opposto Isabelle Haak (16 punti), ma si sono distinte anche le schiacciatrici Nika Daalderop (13 punti, 3 ace) e Fatoumatta Sillah (10 punti, 2 muri) e la centrale Marina Lubian (11 punti, 4 muri) spalleggiata in reparto da Cristina Chirichella (4). Turno di riposo per i martelli Gabi e Zhu Ting, la centrale Sarah Fahr prosegue il proprio percorso di recupero. Tra le fila di Cuneo le migliori sono state Binto Diop (10 punti) e Masa Pucelj (7).