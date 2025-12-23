Conegliano regola il fanalino e resta imbattuta in Serie A1, Adigwe e Lubian solidissime

Conegliano ha sconfitto San Giovanni in Marignano con un secco 3-0 (25-23; 25-17; 25-19) nel match valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno prevalso con qualche patema d’animo nel più classico dei testa-coda, difendendo la propria imbattibilità in campionato e confermandosi saldamente al comando della classifica generale con sei punti di vantaggio nei confronti di Scandicci. Le neopromosse rimangono invece in ultima piazza e in piena lotta per non retrocedere.

Le Pantere, che stanno cercando di ingranare dopo aver perso la finale del Mondiale per Club contro Scandicci, si sono prodigate in una rimonta da 17-21 nel primo set di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, hanno operato l’allungo risolutivo sul 16-16 nella seconda frazione e nel terzo parziale sono risalite di forza dal 12-15. La corazzata veneta tornerà in campo tra quattro giorni per dare vita all’attesissimo big match contro Milano all’Allianz Cloud.

Coach Daniele Santarelli ha deciso di operare un parziale turnover, risparmiando nei fatti l’opposto Isabelle Haak e la palleggiatrice Joanna Wolosz. A mettersi maggiormente in luce sono state la bomber Merit Adigwe (17 punti) e le schiacciatrici Gabi (13) e Zhu Ting (12), in doppia cifra anche la centrale Marina Lubian (10), affiancata in reparto da Cristina Chirichella sotto la regia di Jenna Ewert. Alle ospiti non sono bastate Yushan Zhuang (10), Edinara Brancher (7), Elizaveta Kochurina (10) e Alice Nardo (7).