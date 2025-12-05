Come stanno giocando Orro e Sylla in Turchia? La nuova avventura promuove le Campionesse Olimpiche

Alessia Orro e Myriam Sylla hanno intrapreso una nuova avventura agonistica da un paio di mesi: dopo aver vinto i Mondiali con l’Italia, affiancando così l’oro iridato a quello conquistato lo scorso anno alle Olimpiadi di Parigi 2024, le due pallavoliste hanno lasciato Milano e si sono trasferite in Turchia. Nuovi stimoli e nuove realtà per due pilastri della nostra Nazionale: la palleggiatrice si è accasata al Fenerbahce Istanbul, mentre la schiacciatrice ha sposato la causa del Galatasaray Istanbul, tra l’altro due squadre allenate da tecnici italiani (rispettivamente Marcello Abbondanza e Massimo Barbolini).

Alessia Orro è stata impattante, offrendo una serie di prestazioni rimarchevoli in cabina di regia e sfruttando al meglio due bocche da fuoco come l’opposto turco Melissa Vargas e la schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva. Il Fenerbahce è imbattuto: ha vinto la Supercoppa di Turchia rimontando il VakifBank di coach Giovanni Guidetti dallo 0-2 e poi ha infilato otto vittorie consecutive in campionato, dove occupa il secondo posto a quattro lunghezza di distacco dal Vakif (ha disputato una partita in più). La sarda ha dovuto fare i conti con un lieve infortunio, è rimasta fuori un paio di settimane e ieri sera è rientrata, brillando in Champions League a Novara.

Myriam Sylla è spesso la top scorer con la maglia giallorossa e nelle prime otto giornate di campionato ha messo a segno 98 punti (8 muri, 3 ace), contribuendo concretamente al terzo posto in classifica del Galatasaray Istanbul: sei vittorie e 19 punti, a -4 dal Fenerbahce e a -8 dal VakifBank, che ha disputato un incontro in più. L’azzurra ha debuttato anche in Europa, giocando il ritorno dei sedicesimi di finale della CEV Cup (la seconda competizione continentale per importanza) contro il Porto e superando il turno con disinvoltura insieme alle compagne.

Sylla e Orro si sono fronteggiate nello scontro diretto della Sultanlar Ligi: il Fenerbahce ha vinto al tie-break e la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali è andata a referto con quattro punti, sciorinando una sicurezza proverbiale in cabina di regia e ha scatenato le sue bocche da fuoco di riferimento, mentre il martello ha messo a segno 21 punti.