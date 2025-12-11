Come sta Michelle Gisin dopo la caduta di St. Moritz? Il primo bollettino medico e le condizioni fisiche

Michelle Gisin è incappata in una brutta caduta durante la seconda prova cronometrata della discesa libera di St. Moritz, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La svizzera è uscita di pista nel quarto settore, ha divelto la prima fila delle reti di protezione e si è fermata nella seconda: dapprima è stato portato il toboga, poi si è alzato in volo l’elicottero, che ha trasportato l’atleta presso la Clinica Gut di St. Moritz Bad e successivamente è stata trasferita presso la Clinica Hirslanden di Zurigo.

Nel tardo pomeriggio è stato emesso il primo bollettino medico, che ha rivelato la necessità di un intervento chirurgico per stabilizzare la zona cervicale lesionata. Si parla anche di danni al polso destro e al ginocchio sinistro, che verranno riesaminati in un secondo momento. La Federsci elvetica ha sottolineato che l’atleta sta bene, muove gambe e braccia. Nei fatti la sua stagione è finita in anticipo e dovrà dire addio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Michelle Gisin, nota per le sue doti da polivalente, ha conquistato la medaglia d’oro in combinata ai Giochi di PyeongChang 2018 e Pechino 2022, ma questa disciplina è stata tolta ai Giochi ed è subentrata la combinata a squadre. Tre anni fa si mise al collo anche il bronzo in superG, mentre il suo unico successo in Coppa del Mondo risale allo slalom di Semmering disputato il 29 dicembre 2020.