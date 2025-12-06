Come sta giocando Yuri Romanò in Russia? Tanti punti e bomber ad alte percentuali, ma la squadra tentenna

Yuri Romanò ha giocato dieci partite nella Super League, il massimo campionato russo di volley maschile. Dopo aver contribuito in maniera determinante al trionfo dell’Italia ai Mondiali, l’opposto ha lasciato Piacenza e si è trasferito in una nuova realtà, iniziando l’avventura con il Fakel Novy Urengoy. Il bomber si sta mettendo in mostra a livello individuale: è il miglior marcatore della squadra con 189 punti (12 muri, 13 ace, 51% in fase offensiva e una media di 18,9 punti a partita).

Numeri e percentuali di tutto rispetto in un torneo competitivo e che certificano la caratura dell’attaccante brianzolo, ma purtroppo le sue prestazioni non bastano per la causa del suo club. Il Fakel è infatti terzultimo in classifica generale con appena sette punti e due incontri vinti sui dieci disputati: l’ultimo successo è maturato addirittura lo scorso 12 novembre per 3-0 contro lo Yaroslavl, poi sono arrivati quattro ko di fila contro Ufa (3-1), Surgut (3-0), Belgorod (3-0) e Zenit Kazan (3-1).

Un bilancio decisamente negativo per una squadra ambiziosa, che però non sta rendendo come ci si poteva aspettare, a differenza di Yuri Romanò, integratosi comunque bene in questa nuova realtà e al momento uno dei migliori marcatori della Super League. In questa stagione il 28enne non giocherà competizioni europee, poiché le squadre russe sono escluse da Champions League, CEV Cup e Challenge Cup a causa del conflitto bellico.

Ricordiamo che al torneo partecipano sedici squadre, dunque è molto lungo: al termine delle trenta giornate di regular season, le prime quattro classificate accederanno ai quarti di finale dei playoff scudetto, mentre le compagini tra il quinto e il dodicesimo posto disputeranno un turno aggiuntivo che decreterà le altre quattro compagini che si contenderanno il titolo. Il prossimo impegno è previsto domenica 7 novembre in casa dell’Orenburg: scontro diretto tra tredicesima e quattordicesima forza della classe.