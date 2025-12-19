Combinata nordica, Thomas Rettenegger vince la Mass di Ramsau. Costa vicino alla top10

Thomas Rettenegger fa la differenza come di consueto nel segmento di salto e vince la Mass Start di Ramsau, valevole come gara d’apertura della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. L’austriaco, 16° nella 10 km di fondo con partenza in linea andata in scena stamattina, si è reso protagonista di una rimonta eccezionale sul trampolino centrando il secondo successo della carriera nel circuito maggiore.

Il 25enne padrone di casa, già vincitore in questo format lo scorso 6 dicembre a Trondheim, si è confermato il miglior saltatore del lotto tra i combinatisti recuperando ben quindici posizioni sul Normal Hill stiriano e ottenendo la seconda affermazione su cinque gare disputate sin qui nella stagione olimpica. Podio completato in seconda piazza dal norvegese Jens Luraas Oftebro e dall’altro austriaco Stefan Rettenegger, che avevano occupato i primi due posti al termine del segmento di fondo.

Quarta posizione a meno di un punto da Oftebro per il pettorale giallo Johannes Lamparter, bravo a rimontare sul trampolino dopo aver fatto un po’ di fatica sugli sci stretti (13° nella partenza in linea) e ancora saldamente in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo. Epilogo beffardo anche per il finlandese Ilkka Herola, quinto ma distante meno di un punto e mezzo dal posto d’onore.

Ottimo risultato in casa Italia per Samuel Costa, che riesce addirittura a migliorare la sua 12ma posizione del segmento di fondo effettuando un buon salto e chiudendo 11°. Per il movimento maschile azzurro si tratta del miglior piazzamento individuale nel circuito maggiore da quasi tre anni a questa parte (Aaron Kostner fu 11° a Seefeld il 28 gennaio 2023). Entrano in zona punti anche Alessandro Pittin 31° e Kostner (grande protagonista in mattinata con la top5 nella 10 km) 36°, mentre Raffaele Buzzi è solo 51°.