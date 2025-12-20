Combinata nordica, Thomas Rettenegger domina il segmento di salto a Ramsau. Costa in lizza per la top20

Thomas Rettenegger conferma la sua netta superiorità sul trampolino piccolo di Ramsau e domina il segmento di salto della Gundersen individuale che chiude il programma della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Il padrone di casa austriaco ha accumulato un bel vantaggio in vista della 10 km sugli sci stretti in cui dovrà guardarsi le spalle dalla rimonta di alcuni tra i migliori fondisti del circuito.

Il vincitore della Mass Start di ieri partirà con un margine di 48″ sul finlandese Ilkka Herola, autore di un ottimo salto per le sue caratteristiche, mentre alle sue spalle ci sarà un trenino austriaco composto nell’ordine da Paul Walcher (49″), il pettorale giallo Johannes Lamparter (56″, non impossibili da recuperare per lui) e Florian Kolb (58″).

Attenzione però in ottica podio e forse anche vittoria alla progressione dei tedeschi Johannes Rydzek (9° a 1’07”) e Vinzenz Geiger (15° a 1’20”), dell’austriaco Stefan Rettenegger (10° a 1’14”) e soprattutto del norvegese Jens Luraas Oftebro (12° a 1’17”), ad oggi il combinatista più forte in circolazione nella componente fondo.

L’Italia spera di archiviare un buon piazzamento con Samuel Costa, che si è difeso sul trampolino attestandosi in 32ma piazza con un distacco di 1’59” dal leader ma per esempio di soli 45″ dalla top10. Obiettivo zona punti per Alessandro Pittin 53° a 2’39” e per Aaron Kostner (ieri 5° nella partenza in linea di fondo) 56° a 3’12”, mentre Domenico Mariotti è 55° a 2’58” dal primo dopo il salto.