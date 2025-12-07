Combinata nordica, Rehrl svetta nel segmento di salto della Gundersen a Trondheim. Costa si difende

Franz-Josef Rehrl si è aggiudicato il segmento di salto della Gundersen che chiude il programma della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Dominio austriaco sul trampolino grande HS138 di Trondheim, con due atleti davanti a tutti in vista della 10 km di fondo e sei rappresentanti tra i migliori dodici della classifica.

Rehrl, ha firmato il miglior punteggio assoluto sul Large Hill norvegese e comincerà la prova sugli sci stretti con un vantaggio di 12″ sul connazionale Johannes Lamparter (pettorale giallo) e 17″ sul tedesco Wendelin Thannheimer. Quarto posto a 21″ dal leader per il finlandese Ilkka Herola, che si giocherà con ogni probabilità la vittoria con Lamparter alla luce dei distacchi accumulati dai fondisti più competitivi del circuito maggiore.

Obiettivo podio difficile ma non impossibile per il tedesco Julian Schmid (9° a 1’05”) e l’austriaco Stefan Rettenegger (10° a 1’10”), ma attenzione anche alla rimonta del teutonico Vinzenz Geiger dalla 18ma piazza con un gap di 1’39” da Rehrl. Italia lontana dai migliori sul trampolino, ma con la possibilità di recuperare terreno come di consueto nella 10 km. Samuel Costa partirà 37° a 2’52” dal leader, Aaron Kostner 44° a 3’27”, Raffaele Buzzi 55° a 5’01” e Domenico Mariotti 58° a 5’41”.