Combinata nordica: la Mass Start di Ramsau va a Ida Marie Hagen, italiane lontane

Seconda vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile per Ida Marie Hagen. La norvegese domina la Mass Start di Ramsau, che apre il weekend austriaco per il massimo circuito internazionale. Successo numero 19 della carriera per la classe 2000, vincitrice della sfera di cristallo nel 2024.

La norvegese ha confermato il suo dominio nel format della Mass Start, costruendo la vittoria grazie a una prova di sci di fondo semplicemente perfetta, chiusa davanti a tutte con un vantaggio prezioso. Sul trampolino HS98 ha trovato il terzo miglior salto, vincendo piuttosto nettamente con il punteggio di 127.2

Alle sue spalle, staccata di 7.7 punti, si è piazzata la statunitense Alexa Brabec. La nordamericana ha confermato il suo eccellente momento di forma: dopo aver chiuso seconda nel fondo a soli 7.2 secondi dalla Hagen, ha difeso la posizione con un salto solido da 90 metri, totalizzando 119.5 punti. Completa il podio la giovanissima finlandese Minja Korhonen, terza a -17.3 punti dalla vetta (109.9 totali). Chiude quarta l’austriaca Katharina Gruber, autrice di una grande rimonta nel salto e vincitrice dell’ultima Mass Start.

Giornata tutt’altro che positiva in casa Italia. La migliore delle azzurre è Daniela Dejori, che ha chiuso in 22esima posizione finale. Subito alle sue spalle Veronica Gianmoena, 23esima, mentre la gara si è conclusa nel peggiore dei modi per Greta Pinzani, squalificata per irregolarità della tuta dopo il salto.